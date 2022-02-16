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第23期「18萬人瘋搶莫德納」！指揮中心曝4疫苗剩餘數量

▲淡水馬偕醫院疫苗施打狀況。（圖／詹鎰睿攝影）
▲淡水馬偕醫院疫苗施打狀況。（圖／詹鎰睿攝影）

編輯中心/綜合報導

2022-02-16 15:09:45

疫苗預約平台1922，已於今（16）日上午10點開放第23期疫苗預約，並提供莫德納、AZ、BNT以及台灣高端疫苗共158.5萬人次。對此，指揮中心也說明，大約開放3個小時就已經有28.6萬人上網預約。其中，莫德納最搶手，共18萬人完成預約，預約率達24.19%。

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此外，指揮中心發言人莊人祥也宣布，目前剩餘的疫苗數量，分別是莫德納有58萬劑、BNT有57萬劑、高端11萬劑、AZ約2萬劑，也呼籲符合資格的民眾趕緊上網預約。

▲指揮中心公布16日預約疫苗的情況。（圖／CDC提供）
▲指揮中心公布16日預約疫苗的情況。（圖／CDC提供）
指揮中心指出，1922預約平台第23期，僅提供民眾預約接種疫苗追加劑，民眾若有第一、二劑或基礎加強劑接種需求，請持接種紀錄(小黃卡)至各地方政府指定/安排合約醫療院所或衛生所預約，或至提供隨到隨打服務之接種站接種。

指揮中心強調，前述醫療院所資訊，可至疾管署全球資訊網( https://www.cdc.gov.tw/) COVID-19疫苗接種院所項下，利用「COVID-19疫苗接種院所」或「COVID-19疫苗接種院所地圖」，依各地方政府衛生局提供資訊連結預約接種。

指揮中心提醒，請民眾前往接種COVID-19疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並經醫生評估過往疫苗接種史及檢核接種紀錄後，提供民眾疫苗接種。另18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽具之意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書。（編輯：詹鎰睿）

▲第23期繼續提供追加劑！明起分三時段開放預約。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心提醒，第23期已經開放，符合資格的民眾趕快預約疫苗。（圖／CDC提供）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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