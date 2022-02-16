拒絕齷齪！張蘭諷大S矯情又自私 汪小菲「被逼成渣男」

40歲的汪小菲去年底和大S離婚後，火速傳出與小14歲的新歡張穎穎「婚內出軌」，過年期間還一起在海南島甜蜜度假，當時母親張蘭極力否認，怒批「我們沒那麼缺德、齷齪」，結果前陣子兩人被抓包和朋友聚會，趁醉意之中十指交纏，交往一事有了鐵證，張蘭被打臉非但沒有認錯，還在直播中暗諷大S自私、矯情，把兒子汪小菲「從暖男逼成了渣男」！





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▲張穎穎（左圖）和汪小菲的戀情因為被拍到十指緊扣，成了交往鐵證。（圖／張穎穎、汪小菲微博）

自從汪小菲傳出新戀情後，張蘭的抖音直播，淪陷成了網友的輿論戰場，每每發布影音底下留言都是詢問她對兒子出軌的感想，這次「醉證確鑿」，張蘭直播時也不藏了，依舊力挺兒子汪小菲，她雖未指名道姓，更強調沒有針對誰發言，但話語裡諷刺意味十足，把大汪離婚的錯都甩鍋給大S。





張蘭在抖音直播說，「女人婚後別讓另一半活得太憋屈、太委屈，咱們不能太矯情，太自私了，要學會換位思考，這個婚姻才會幸福美滿，幸福不幸福，美滿不美滿，不在於別人，在於自己，有時候活生生的一個暖男，你把他逼成了渣男，你回憶想一想是不是自己的錯，還是咱們太強勢了」。





▲張蘭在直播中表示女性在婚姻中不能太自私，疑似諷刺大S。（圖／翻攝《飯圈影視》微博）

▲大S（左）、汪小菲11年婚姻曾經很甜蜜，汪小菲的剝蝦論一度被認為是暖男。（圖／汪小菲微博）

她不但沒為汪小菲出軌認錯，還疑似吐槽大S作風強勢，同為單親家庭母親的她，認為很多女人離婚都說男方不對，「我覺得下一個還不會太幸福」。這樣酸溜溜的語氣，讓很多網友聽了不滿，「有渣母必有渣子」、「出軌的男方反而委屈起來了？媽呀你這三觀可以呀」、「也太賤了，詛咒人家下一個不幸福」；也有人認為「我覺得有道理啊，她的意思就是都要檢討吧」、「其實大多數離婚真的不是某一方的問題」。



