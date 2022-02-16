日職／2013年飛身撲接全台心碎　37歲老將有機會來台嗎？

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《東京體育報》在2021年12月23日牧田和久剛被戰力外時，曾報導指出台灣、韓國及日本獨立聯盟可能會是這位老將的下一個舞台。目前牧田和久加入日本獨立聯盟「日本海海洋聯盟」的福井團結象隊，準備好自己等待任何機會。
翻看中職各隊洋將佈局，雖然幾乎已經底定且多為先發型外援，唯有一隊是例外，剛好就是和樂天金鷲同一個母集團的樂天桃猿。據其他媒體報導，桃猿目前規劃守護神一職，主要由豪勁擔綱，是唯一有外籍後援投手需求的球隊，或許網羅這位具有經驗的下勾後援老將會是不錯的備案之一。
此外味全龍隊也是可能需要外籍後援投手的球隊之一，2021年球季味全全季拿下50勝，其中有30勝是日籍後援投手田澤純一守下，儘管可能龍隊教練團多方考量後決定以雙洋砲的形式面對新球季，將後援防線交給陳冠偉、廖任磊王玉譜等人競爭，但3人在漫長球季中的穩定性會是一大考驗，考慮簽下牧田和久穩固後援防線，走「田澤路線」或許也是龍隊不錯的備案之一。
根據日媒推定，牧田和久2021年在日職樂天金鷲的年薪為1億1000萬日圓，約合新台幣2654萬元左右，以月薪計算約為7萬多美元，以中職開給洋將的薪資來說是「天價」。
不過如今牧田和久已經投身日本獨立聯盟「日本海海洋聯盟」的福井團結象隊，中職雖無法提供如日職的待遇、價碼，至少擁有遠勝獨立聯盟的薪資待遇與環境以及熱情的球迷，對於這位37歲錢大聯盟老將也是相當不錯的重新出發的舞台，且台灣觀眾對於這位在2013WBC經典賽飛身折手撲接犧牲觸擊的老將印象也相當深刻，若真有機會來台獻藝，對球迷、球團與球員是三贏局面。