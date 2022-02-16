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日職／2013年飛身撲接全台心碎　37歲老將有機會來台嗎？

▲前樂天金鷲投手牧田和久。（圖／取自樂天金鷲官方推特）
▲前樂天金鷲投手牧田和久。（圖／取自樂天金鷲官方推特）

記者黃泓哲/綜合報導

2022-02-16 15:44:55

前日本職棒（NPB）樂天金鷲下勾老將投手牧田和久日前被戰力外後，至今沒有找到新東家，日媒《AERA》16日報導中引述日本棒球記者說法，認為牧田和久若結束職棒生涯實在可惜。以牧田和久的年薪及中職各隊的隊形，這位37歲老將有機會來台灣獻藝嗎？

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《AERA》報導中引述不具名日本棒球記者說法，表示牧田和久被戰力外時相當意外沒有任何日職球團表達網羅興趣，雖然一度被認為是「場外因素」，但該人士表示，實際上牧田和久並非「氣氛大師」，就這樣結束日職生涯實在可惜。

《東京體育報》在2021年12月23日牧田和久剛被戰力外時，曾報導指出台灣、韓國及日本獨立聯盟可能會是這位老將的下一個舞台。目前牧田和久加入日本獨立聯盟「日本海海洋聯盟」的福井團結象隊，準備好自己等待任何機會。

翻看中職各隊洋將佈局，雖然幾乎已經底定且多為先發型外援，唯有一隊是例外，剛好就是和樂天金鷲同一個母集團的樂天桃猿。據其他媒體報導，桃猿目前規劃守護神一職，主要由豪勁擔綱，是唯一有外籍後援投手需求的球隊，或許網羅這位具有經驗的下勾後援老將會是不錯的備案之一。

此外味全龍隊也是可能需要外籍後援投手的球隊之一，2021年球季味全全季拿下50勝，其中有30勝是日籍後援投手田澤純一守下，儘管可能龍隊教練團多方考量後決定以雙洋砲的形式面對新球季，將後援防線交給陳冠偉、廖任磊王玉譜等人競爭，但3人在漫長球季中的穩定性會是一大考驗，考慮簽下牧田和久穩固後援防線，走「田澤路線」或許也是龍隊不錯的備案之一。

根據日媒推定，牧田和久2021年在日職樂天金鷲的年薪為1億1000萬日圓，約合新台幣2654萬元左右，以月薪計算約為7萬多美元，以中職開給洋將的薪資來說是「天價」。

不過如今牧田和久已經投身日本獨立聯盟「日本海海洋聯盟」的福井團結象隊，中職雖無法提供如日職的待遇、價碼，至少擁有遠勝獨立聯盟的薪資待遇與環境以及熱情的球迷，對於這位37歲錢大聯盟老將也是相當不錯的重新出發的舞台，且台灣觀眾對於這位在2013WBC經典賽飛身折手撲接犧牲觸擊的老將印象也相當深刻，若真有機會來台獻藝，對球迷、球團與球員是三贏局面。

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