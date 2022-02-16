高雄中油大林廠員工確診　陳其邁：紅區同住學生停課14天

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至於其他同產線員工，擔心若全部隔離，國內油品供應恐出狀況，中油與衛生局協調後，採團進團出方式，其他員工上班一起坐交通車，下班集中載往中油宿舍隔離。至於其他3例是解隔前，採檢陽姓，Ct值30左右，因為是隔離期間發病，並無社區傳播風險。
陳其邁指出，這3人都是中油煉製四組第十二蒸餾工場的工作人員，總共有4班，一班7個人，發病3人同屬一班 ，其他3班篩檢後，並未發現陽性個案。他說，因為中油防疫SOP，採取分艙、分流處理 ，市府昨天很快處理，包括第十二蒸餾工場列為黃區，煉製四組也列為黃區，另還有一般管制區，昨天已完成煉製四組採檢，確認除了這3人，沒有其他陽性個案。
衛生局簡任技正潘炤穎表示，大林煉油廠員工驗出3人確診，感染源指向鳳山。因為其中一名員工經疫調發現有去過店員確診的牛奶店消費，當時有兩人都在席間拿下口罩導致被感染。
隨後潘炤穎也在防疫記者會中公布中油確診者的足跡，遍佈5大區多達31個足跡，包括華南銀行、大遠百、全國電子等入列。至於，先前一名新北市設計師（案19655）感染源不明，由於個案曾到高雄過年，當時被認為有可能在高雄染疫，不過，目前基因定序出爐，跟桃機傳播鏈同序列，確定跟高雄無關。對此，潘炤穎表示，該案溯源疫調部分，1/30-2/5在個案前8天匡列接觸者，密切接觸者10人，一般接觸者127人，即刻起解除管制。
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