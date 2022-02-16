高雄+6　中油大林廠個案傳染給紅茶牛奶店員

高雄市今（16）日新增6例確診，其中3例是在居隔期滿檢驗陰轉陽，無社區風險，高雄市長陳其邁表示，另3人則是中油大林廠煉製四組第十二蒸餾工場的工作人員，總共有四班，一班七人，發病的三人同屬一班，其他並沒有發現陽性個案，經疫調發現中油指標個案19863曾在2月10日前往紅茶牛奶店用餐，因此造成案19733紅茶牛奶店員確診。
記者鄭婷襄／高雄報導
2022-02-16 16:00:46
高雄經過兩天零確診後，今天再新增6例確診個案，高雄市陳其邁指出，其中3例是在解隔前確診，CT值都是30幾，無社區傳播風險，另3人則是中油大林廠員工，因為中油採取防疫SOP，分艙分流，所以昨天很快就處理，第十二蒸餾工場列為紅區，在煉製4組的其他單位就列為黃區，並實施相對應的防疫措施，經大範圍採檢後，沒有其他陽性個案。
高雄市衛生局簡任技正潘炤穎指出，今天新增3例中油大林廠職場接觸確診個案，分別為案19863、19817、19844，從CT值研判，案19863就是中油傳播的指標個案，發病最早，感染時程也較早，因和同屬C組的同事交情較好，研判因此染疫確診。
陳其邁也指出，經釐清，日前的確診台商案19730被兒子案19732傳染，經疫調再發現，台商兒子案19732曾和中油指標個案案19863的同住家屬在貨櫃屋有過接觸，兩者間的感染風險和脈絡還要持續釐清，經判斷，中油指標個案可能是在2月12日左右傳染給另兩名同事，經立刻行動，把外溢和社區傳染的可能性降低，中油一般管制區2,000位員工普篩，蒸餾工場其他員工都陰性，同住家人、親友也都是陰性，但還是要小心起見，擴大匡列觀察。
潘炤穎說，經擴大疫調發現，案19863曾在2月10日到案19733紅茶牛奶店工作人員就職的紅茶牛奶店用餐時，過程除了現金交易外、取醬料時也有過接觸，因為案19863用餐未戴口罩，案19733也曾數度拉下口罩到下巴，因此可認定是案19863造成案19733紅茶牛奶店員染疫。