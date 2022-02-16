2022亞太社會創新高峰會 淨零碳排打造科技綠能古都

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今年高峰會將於5月登場，主題「重健亞洲」相關議題及行動方案，聚焦疫情後的新生活，關注「淨零碳排」、「循環經濟」永續環境新思維，於社會創新框架下探討在商業模式、政府治理、文化發展等的行動方案，展現更多的創新方案，歡迎國內外關注社創議題的朋友及專業人士，共同參與亞洲最大規模的社創國際盛會。
政務委員唐鳳致詞稱讚台南市過去2年在市長黃偉哲的帶領下，運用社會創新的的治理模式，於防疫及經濟都取得很好的成績，現在透過防疫期間公私合作、交流累積的經驗，相信未來一定能在「淨零碳排」、「循環經濟」的目標上得到很好的成果。
黃偉哲表示，從2020疫情開始迄今，中央、地方背負許多的使命，做了許多的決策，包括口罩國家隊、疫苗購買和研發，這些使命、決策，都是透過許多人的共同的參與、努力、思辨後才得以完成，也多虧了眾人之力，才能讓台灣克服疫情，走出陰霾，在努力的過程中，也落實了社會創新的理念，透過公私的交流和溝通，達到城市治理中永續發展的目標。
黃偉哲說，今年高峰會的主題「重健亞洲」，其實南市府積極推動淨零碳排、循環經濟等施政，台南是台灣第一個率先制定《低碳城市自治條例》的城市，在「台南市氣候緊急宣言」中，提出2030年永續發展願景，承諾在2030年前再生能源裝置量達45億瓦（4.5GW），預計每年可減少約333萬噸碳排放，希望台南市住商用電，於2030年達到淨零碳排，並協助中央共同邁向2050年淨零碳排的目標。另外，COVID-19確診個案數為六都最低，感謝南市府團隊及所有市民朋友共同努力，台南持續以科技防疫打造更安全的城市。