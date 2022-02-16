巷仔內／戰力比一比！烏俄若開打　烏克蘭有贏面嗎？

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2013年烏克蘭爆發親歐盟示威運動，反對總統亞努科維奇親俄羅斯路線，亞努科維奇被迫逃到莫斯科，之後選出親歐盟的元首。隔年，俄羅斯慫恿親俄的克里米亞發動加入俄羅斯公投，當然這場公投不獲得西方國家承認。之後，烏克蘭對俄羅斯恐懼加深，將加入歐盟與北約組織列入憲法中。
俄羅斯則指控烏克蘭與北約打破「北約不東擴」承諾，烏克蘭2021年與北約成員國展開聯合軍演，促使俄國擴大部署10萬大軍。引爆這波烏克蘭危機。莫斯科將烏克蘭視為俄羅斯與北約之間的緩衝國，若北約進一步完成東擴，北約不只強化對俄羅斯的偵搜能力，也壓縮俄國的戰略生存空間。
在蘇聯時期，俄羅斯與烏克蘭是兩個重要成員國，烏克蘭境內分配有航空與造船工業，軍力一度是全球前10名，但是經歷蘇聯解體後的經濟蕭條，已非俄羅斯的對手。
根據全球火力網站（Global Firepower）評比，俄羅斯軍力排名世界第二，僅此於美國；烏克蘭排名22名，而台灣則是第21名。俄羅斯有100萬軍人、1萬2000多輛戰車、6500多輛自走砲車、1艘航空母艦、巡防艦與驅逐艦共26艘、潛艦70艘。烏克蘭現役與備役軍人約50萬人、戰車2500多輛、自走砲車約1000輛、烏克蘭護衛艦與巡防艦共2艘，沒有潛艦與航艦。
在航空戰力方面，俄羅斯有700多架戰機、730多架攻擊機、攻擊直升機500多架。烏克蘭有69架戰機、29架攻擊機與30多架攻擊直升機。烏克蘭空軍最先進戰機為MiG-29與Su-27，都是屬於舊蘇聯時期產物，沒辦法跟俄羅斯的Su-30、Su-35與Su-57等先進戰機抗衡。
葉爾欽時期，俄羅斯軍隊在車臣戰爭吃足苦頭，主因是蘇聯剛解體，俄軍缺乏資金，且士氣低落，但是近年來俄軍在敘利亞累積豐富作戰經驗，戰力也不像葉爾欽時代如同紙老虎一樣。由於烏克蘭不是北約成員國，俄羅斯要是僅攻擊烏克蘭，北約並不會介入，北約也不想因為烏克蘭而與俄羅斯開戰，演變成第三次世界大戰。面對北約不肯出兵幫忙，俄羅斯又虎視眈眈，烏克蘭恐怕只好暫時擱置加入北約申請，以避免戰端。
許多國際媒體將烏克蘭危機與台海緊張局勢對比，台灣與烏克蘭都面臨周邊強權的軍事威脅。民進黨政府不斷強調台美關係40年來最好，但從拜登總統宣布不會派兵防衛烏克蘭，可以看出國際政治的現實考量勝過一切，烏克蘭不是北約會員國，同樣地，台美之間也沒簽定防衛協定，國人實在不必幻想中共萬一犯台，美軍一定會協防台灣。