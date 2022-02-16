日本邊境管制3月鬆綁！陳時中：疫情不對等「仍須觀察」
日本政府擬3月起，逐步放寬邊境管制措施，我國列為「首波開放名單」中，申請入境隔離期將由7天縮短為3天，對此，指揮中心指揮官陳時中今（16）日表示，「這是日本對台灣防疫有信心」，對日方縮短我國入境限制非常感謝，至於回不會有相應作為，這部分還要再觀察，因為這是一個比較級，台灣現在確診100人一下，但日本光今天有8.4萬，不太可能用這樣的標準轉過來，條件要對等是疫情也要對等。
編輯中心／綜合報導
2022-02-16 16:09:12
日本放送協會（NHK）報導指出，3月起日本的邊境管制措施將鬆綁，隔離期若第3天檢驗為陰性，即可解除隔離；若入境者已接種第3劑疫苗，且是來自Omicron並未廣為傳播的地區，研議入境後可完全免隔離。每天入境日本的人數上限，由現行的3500人提高到5000人。
對此，陳時中表示，日本的規定是對台灣防疫有信心，但對於是否以同等條件對影日本入境的旅客，或是從日本返台的國人？陳時中則說目前台灣確診病例是100個以下，而日本一天約有8至10萬，像今天是8.4萬，這是一個比較級，風險區域有8萬多，不太可能用這樣的標準轉過來，他說「要條件對等、疫情也要對等」，我國對日本的開放還要再觀察。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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