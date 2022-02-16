台南三井Outlet今起試營運湧人潮 美食名店排隊等超久
台南三井MITSUI OUTLET PARK今（16）日起展開為期8天的試營運，上午便有不少民眾排隊等候入場，接近中午逐漸湧現人潮。身為南臺灣首家日系OUTLET，第一階段預計規劃品牌物販、餐飲及娛樂共約180家專櫃，雖然試營運首日並非全部專櫃統一開業，但美食人氣名店湧現最多人潮，據進駐餐飲廠商透露，現場市況直逼其他門市的週末盛況；台南三井OUTLET官方粉專上，也有已搶先造訪的消費者留言分享，「吃飯人超多等超久！」
記者蕭涵云/綜合報導
2022-02-16 16:58:08
結合台南的古都特色與MITSUI OUTLET PARK的日本購物風格，南臺灣首家日系OUTLET自2/16～2/24展開為期8天的試營運，並於2/24休館調整後，將於2/25正式開幕。
不畏台南美食之都的稱號，台南三井OUTLET擁有超過20家「主題餐廳」，除了知名在地老店阿霞飯店新店型「ASHA」、當地港式茶點「聚豐樓」外，主打「首次進軍南台灣」的日系餐飲，合点壽司がってん寿司、京都勝牛、乾杯、但馬屋、三河中川屋、伊勢路勝勢日式豬排、Suage 北海道湯咖哩等。
美食廣場則備有15家人氣名店，據進駐餐飲廠商透露，現場市況直逼其他門市的週末盛況；還沒到下班時間，台南三井OUTLET官方粉專上，也已搶先造訪的消費者分享，「吃飯人超多等超久」。許多店家已在自家粉專上曝光，預計正式開幕後將提供限定菜色及優惠活動。
不過與一般常見百貨商場營運情況不同，目前台南三井OUTLET，試營運期間的營業時間為中午12點至晚上8點，而且部分店舖屬特殊營業時間，若有單獨鎖定的明確目標，建議先行查詢後再前往比較保險。