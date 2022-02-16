備戰2022！國民黨成立提名委員會　侯韓盧入列

國民黨今(16)日召開中常會，會中通過日通過「111年直轄市議員選舉候選人提名特別辦法」，大幅提高青年及新人參與黨內初選民調結果加權比例，最高可加權至百分之百；並成立「中央選舉提名委員會」，秘書長黃健庭會後轉述強調，該委員會屬於指導與核定單位，成員包含新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、高雄市前市長韓國瑜、副主席連勝文、黃敏惠、夏立言，以及黃健庭。
記者余祥／台北報導
2022-02-16 16:14:08
黃健庭表示，青年培育是國民黨很重要的工作，因此直轄市議員辦法射出青年三箭，第一、全國所有選區的名額，從直轄市議員、縣市議員到鄉鎮市民代表，與地方討論、協調，盤點可參選席次空間，以席次最大化為目標，保障青年名額，積極提名優秀新人參選，除非經過選戰會報同意不增加，否則各選區都增加1席青年名額，只是目前還無法確認實際名額，六都扣掉原住民區約有65席，新人預計可以增加35席，所增加機會約一半。
第二箭是青年加權，史上最高；黃健庭說，本次所提出給青年新人民調的加權比例，是史無前例的數字，最高可以達到百分之一百，不是兩成，也不是三成，是100%給予優秀新人充分的競爭力；第三箭，經過提名後還有輔選與培訓的具體作為，包含法規教育及文宣資源提供等等。
同時，國民黨將成立「中央選戰策略會報」，由朱立倫指派秘書長黃健庭召集黨內及社會具選戰經驗人士若干人組成，負責審核各直轄市委員會提名作業時程、各選區提名名額及建議輔選方式暨名單。
選舉時程方面，黃健庭說，縣市長部分朱立倫已經優先針對國民黨艱困選區進行處理，連任目前有8席相對單純；議員部分會授權地方黨部，有更多彈性與空間，視狀況有些快、有些慢、有些分階段。
「中央選戰策略會報」則負責實際地方做選區協調，了解狀況，溝通選區，把提名人選整合出來，成員包含立委傅崐萁、前台北縣長周錫瑋、前新竹縣長邱鏡淳、台北市前議長吳碧珠、高雄市前議長莊啟旺、國民黨前副秘書長黃敏恭、苗栗縣前縣長劉政鴻等人。