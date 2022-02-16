受封「船王」！金友莊投資眼光精準　玩股1年海撈500萬

明星收入不穩定，懂得投資就很重要！謙稱是「股市小白」的女星金友莊，股齡僅有1年多，卻靠著精準的投資眼光，獲利高達上百萬，甚至被朋友封為「船王」，她透露其中祕訣，「因為我買了很多傳產股、貨櫃集裝箱類，剛開始就像射飛鏢一樣，隨便射一家都會中，目前最高紀錄，連本金有到一千多萬，實賺則是500多萬！」話一出口便讓全場來賓驚呼連連！





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▲中天節目《同學來了》邀請阿Ken（左起）、安心亞、孫慶龍、瑄瑄、金友莊、 蘿莉塔、paul、筠熹、納豆暢談投資心得。（圖／中天綜合台提供）

金友莊錄製中天節目《同學來了》時，表示外界投以羨慕眼光，但投資之路並非一帆風順，期間也曾突槌過，她因不熟悉股票下單APP的操作，下錯單導致資金缺口，幸虧身邊朋友即時金援，幫忙調度資金，才得以解救。





▲Paul投資股票多年，曾經一度慘賠200多萬。（圖／中天綜合台提供）

「投資理財有賺有賠」，玩股多年的Paul感觸甚深，他以自身故事為例，多年前靠著股票賺進大把鈔票，卻也因為誤信他人的小道消息，一夕之間慘賠200多萬。同為股市新手的蘿莉塔，投資之路也很坎坷，疫情期間看著親友靠投資賺錢，讓她進而萌生投資股票的念頭，積極參與股票分享群組，結果慘賠一半本金！





▲蘿莉塔誤信小道消息，結果陌生網友報完名牌就消失了。（圖／中天綜合台提供）

耳根子軟的蘿莉塔說，在群組遇到陌生網友分享獲利成果，讓她超羨慕，對方還主動打電話向她「報明牌」、引導下單，她一心想著醒來後就能賺到錢，天真想法讓阿KEN忍不住虧她：「你這真的是躺著賺耶！」最後股票一路下跌，以慘賠大筆金額收場，陌生網友的電話就再也打不通，才驚覺是騙局一場！



