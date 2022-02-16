談美豬、福食　蔡英文：政府有能力做好食安管理

民進黨今（16）日召開中常會，會中邀請中華經濟研究院資深副執行長李淳針對「日本五縣食品進口措施調整」做報告。報告後，兼任黨主席的總統蔡英文表示，這兩、三年來，全球的政經情勢出現蠻多的變化，因為守住疫情、經濟穩健轉型，及半導體在全球供應鏈的關鍵地位，讓世界看見台灣的重要性。台灣的民主、經濟表現，及願意遵守國際規範的決心，更是得到許多相同價值國家的肯定。
記者黃宣尹／台北報導
2022-02-16 16:22:07｜2022-02-16 16:23:29
蔡英文說，台灣民主愈來愈成熟，人民可以理性面對紛擾社會十幾年的經貿難題，依據科學證據、國際標準跟風險評估，做出正確的決定。
蔡英文表示，無論是美豬進口，或是日本五縣食品進口管制措施的調整，政府都有能力，也一定會做好食安管理，嚴格為人民的健康把關。
蔡英文表示，CPTPP是一個高標準的經貿體系，在排除美豬及日本食品的障礙以後，後續還有許多困難需要克服。台灣必須把握這個空前有利的契機，做好體制調整的修法及協助產業轉型的配套，盡最大的努力爭取加入，持續讓台灣往前走向國際，提升競爭力。
另中常會中，秘書長林錫耀也提到，提名程序是連任部分優先宣布，目前有三縣市包含台南、高雄、嘉義縣，若沒問題就會公布，需要初選的三縣市就要問各陣營狀況，屏東有可能比較早去辦初選，會跟三個候選人先談好時程。