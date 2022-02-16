COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

談美豬、福食　蔡英文：政府有能力做好食安管理

▲兼任民進黨主席的總統蔡英文表示，無論是美豬進口，或是日本五縣食品進口管制措施的調整，政府都有能力，也一定會做好食安管理，嚴格為人民的健康把關。（圖／民進黨提供）
▲兼任民進黨主席的總統蔡英文表示，無論是美豬進口，或是日本五縣食品進口管制措施的調整，政府都有能力，也一定會做好食安管理，嚴格為人民的健康把關。（圖／民進黨提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-02-16 16:22:07｜2022-02-16 16:23:29

民進黨今（16）日召開中常會，會中邀請中華經濟研究院資深副執行長李淳針對「日本五縣食品進口措施調整」做報告。報告後，兼任黨主席的總統蔡英文表示，這兩、三年來，全球的政經情勢出現蠻多的變化，因為守住疫情、經濟穩健轉型，及半導體在全球供應鏈的關鍵地位，讓世界看見台灣的重要性。台灣的民主、經濟表現，及願意遵守國際規範的決心，更是得到許多相同價值國家的肯定。

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡英文說，台灣民主愈來愈成熟，人民可以理性面對紛擾社會十幾年的經貿難題，依據科學證據、國際標準跟風險評估，做出正確的決定。

蔡英文表示，無論是美豬進口，或是日本五縣食品進口管制措施的調整，政府都有能力，也一定會做好食安管理，嚴格為人民的健康把關。 

蔡英文表示，CPTPP是一個高標準的經貿體系，在排除美豬及日本食品的障礙以後，後續還有許多困難需要克服。台灣必須把握這個空前有利的契機，做好體制調整的修法及協助產業轉型的配套，盡最大的努力爭取加入，持續讓台灣往前走向國際，提升競爭力。

另中常會中，秘書長林錫耀也提到，提名程序是連任部分優先宣布，目前有三縣市包含台南、高雄、嘉義縣，若沒問題就會公布，需要初選的三縣市就要問各陣營狀況，屏東有可能比較早去辦初選，會跟三個候選人先談好時程。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
誰才是你心中的台灣經典不敗男團？

誰才是你心中的台灣經典不敗男團？

繼續作答
即時
推薦閱讀