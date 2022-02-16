看準高齡化預防醫學需求 中華醫大精準醫學實驗室今揭牌

中華醫大精準醫學實驗室今 (16) 日揭牌啟用，由校長孫逸民、副校長姜泰安、洪明權、醫事學院院長楊堉麟、醫學檢驗生物技術系副主任許振原、成大精準生物醫學研究中心主任曾大千及先見基因公司董事長江淑華等人共同為實驗室揭牌，象徵中華醫大醫學檢驗人才培育向前邁進的同時，未來也將與鄰近的成大及業界密切合作，提升研發量能。醫技系專業老師也到場一起為新實驗室啟用喝采。

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▲中華醫大醫技系專業指導老師介紹精準醫學實驗室各項先進的檢測儀器（圖／記者張振興攝，2022,02,16） 校長孫逸民表示，高齡化社會對預防醫學的需求日漸提高，相對國內檢驗人才技能培訓也刻不容緩，中華醫大醫學檢驗生物技術系多年來扮演國家社會醫學檢驗人才培育的重要責任，在醫學科技日新月異的進步之下，醫事檢驗人才的培育也要跟上時代的潮流，而分子檢測是精準健康與精準醫學的核心，相信精準醫學實驗室的設立與啟用，必能讓學生在專業技能的學習更上一層樓，而華醫也會運用實驗室的設備，為社會提供多元的服務，善盡大學社會責任。

醫事學院院長楊堉麟和醫技系副主任許振原帶領各界參觀精準醫學實驗室設備並表示，這座建置有先進儀器的實驗室除了可針對不同基因型造成的個體代謝問題進行釐清與學術發展外，對學生日後在預防醫學與個人化醫療產業領域的投入也很有幫助，例如，透過核酸定序檢測與代謝基因檢測等預防醫學相關檢測，可進行心血管疾病與失智風險分子診斷評估、抗老指標檢驗，提供個人健康促進與疾病預防的建議。此外，未來還可應用於寵物檢測、農業檢測等多元領域，擴大研發量能。

▲醫技系老師為中華醫大校長孫逸民進行檢體採檢體驗（圖／記者張振興攝，2022,02,16）