泰國批准曼谷新譯名 「Krung Thep Maha Nakhon」怎念？
一直以來，泰國首都曼谷的英文譯名都是以「Bangkok」為世人所熟知，但泰國內閣15日批准通過，往後曼谷將以泰國口語發音「Krung Thep Maha Nakhon」作為新的譯名。
記者李澍/綜合報導
2022-02-16 16:31:04｜2022-02-16 16:54:31
據泰國媒體The Standard新聞網報導，更改英文譯名一案是由泰國皇家學院（Royal Society of Thailand）提出，主要是為了《國際地名辭典》的編寫與修正；除了泰國外，其他國家的領土、行政區以及首都名稱也都必須正確，以符合全球現況，而曼谷真正的泰語音譯正是「Krung Thep Maha Nakhon」。
該案在15日的泰國內閣例行會議上獲准，據16日消息，皇家學院進一步解釋指出，Krung Thep Maha Nakhon、Bangkok都可作為首都名稱的書寫和拼法，未來Bangkok將會以括號的方式註記在Krung Thep Maha Nakhon後面。
皇家學院16日於官方社交平台強調，學院並沒有將Bangkok修改為Krung Thep Maha Nakhon，當提及泰國首都時，兩者都可以接受。
據泰媒《民族報》報導，因部分國家已進行「遷都」，故皇家學院提出各國國名更新案；此外，針對他國名稱調整部分，學院使用音譯方式將外來語改以泰語拼寫。
除了曼谷之外，進行更新的國名或是首都名稱還包括義大利首都羅馬，其拼音可以是Rome或Rom；尼泊爾王國將改稱為尼泊爾聯邦民主共和國；巴勒斯坦將列入國家清單中等。