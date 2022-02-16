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HBL／對位游沁樺學到很多　張聿嵐：她的運球節奏很難抓

▲陽明「一姐」張聿嵐切入面對金甌長人游沁樺封蓋。（圖／高中體總提供）
▲陽明「一姐」張聿嵐切入面對金甌長人游沁樺封蓋。（圖／高中體總提供）

記者黃建霖/綜合報導

2022-02-16 16:36:06

昨天意外輸給金甌女中後，今日陽明高中及時回穩，在下半場外線連發拉開比數，終場以75:52拿下球隊的第3勝。此役攻下29分11籃板9助攻、差一點「大三元」的張聿嵐，賽後她也比較了自己和金甌高三長人游沁樺的差別。

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此役兩隊在前三節打得相當膠著，陽明這邊靠張聿嵐的全面表現取的領先，而普門則是林湘凌籃下強攻咬住比數；不過第三節末、第四節初時，陽明利用對手守三二區域聯防露出的底線空檔，多次助攻給外線射手命中三分，一波17:3的高潮，瞬間將比數給拉開到雙位數。

結果反倒是普門這邊受限於對方聯防，進攻節奏亂了套，上半場出現過的傳導配合消失，只能眼睜睜看著對方將分數給拉開，最終吞下4連敗，準決賽階段還沒開胡。

昨天在生日輸球，這一場比賽張聿嵐火力全開，18投10中、攻下兩隊最高的29分，另外還有11籃板9助攻3抄截2阻攻，展現全面的身手；除了他之外，隊長陳佳妤今天也找回手感，投進3顆三分球得到17分。

賽後張聿嵐表示昨天輸球當然有點懊惱，特別那天還是自己的生日，也透露球隊休息室當時有點低氣壓，「我身為球隊的領導者，沒有做好組織，也太衝動了，也確實需要這場失利來給我警惕。」

教練李台英表示，昨天輸球之後，張聿嵐主動攬責，大家也都有所反省，她也不忍苛責。「今天我們還是維持之前的球風，就是由防守帶動進攻，目標還是先進4強。」

昨天攻防兩端面對金甌控球前鋒游沁樺，張聿嵐直言對方球技出色，而且「大開大合」的打法確實讓自己很難守，「她的運球是深V型，雖然重心比較高，但是節奏很難抓，她一步等於我兩步。昨天我多次想要抄截，因此而被過，也是之後必須要檢討的地方。但她個人能力真的很好。」

游沁樺身高182公分，在金甌主帥楊政盛的調教下，她展現靈活長人的身手，本屆比賽成為球隊的進攻端指揮官，同樣也可以打多個位置，這和張聿嵐的定位有些類似。

對此，張聿嵐認為對方在進攻端持球比較少，可以用很多方式影響比賽，這也是自己必須去學習的，「我有時候持球時間會太長，但有時候在對方守一些防策略時——比如區域——我其實可以用更多無球的方式去幫助球隊。」

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