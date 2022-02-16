中油大林廠確診足跡曝　去過老江紅茶牛奶、大遠百

高雄市今（16）日新增6例確診，其中3人則是中油大林廠煉製四組第十二蒸餾工場的工作人員，經疫調發現中油指標個案19863曾在2月10日前往紅茶牛奶店用餐，因此造成案19733紅茶牛奶店員確診，高雄市政府在今天下午也公布三名確診者的足跡。
記者鄭婷襄／高雄報導
2022-02-16 16:41:03
高雄市政府指出，案19817在2月10日晚間曾去過苓雅區的王記土魠魚羹；2月11日中午曾到小港區的拉麵排骨和欣美三上；2月13日凌晨曾到新興區的家庭藥師連鎖藥局；2月14日下午至晚上則曾到過鳳山區的正成汽車、小港區的全家大林蒲門市、臨生藥局。
案19844則曾在2月13、14日晚間到睿陽文理短期補習班；2月14日上午到橋頭區的榕樹下輝伯香菇肉羹和楠梓的御珍珠肉圓。
至於指標個案19863則曾在2月8、11日到過華南銀行桂林分行；2月8、9日下午到過全國電子高雄小港門市；2月9日到嘉家生活百貨漢民店；2月10日晚間則曾到過苓雅區的大苑子高雄文橫店、烏弄三多文橫店、大遠百威秀影城，和鳳山區的老江紅茶牛奶鳳山店；2月9、12日到鳳山區萊爾富鳳山鳳頂店；2月11日到小港區中油大林站；2月12日到麥當勞高雄沿海店。
2月13日則曾到三民區Reel木軸咖啡館、鳳山區熱帶園藝試驗分所、左營區漢神巨蛋邁泉豬排、漢神巨蛋、双十八木職人茶飲鼎中店；2月14日曾到鳳山區全家鳳山鳳庄店、中華電信桂林服務中心、小港區7-11桂安門市、台灣大哥大高雄桂林孔鳳直營門市、安安藥師藥局。