名家論壇》朱駿／烏克蘭是美國為普丁挖的坑

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公元2000年，普丁說了一句讓所有的俄羅斯人都信心大增的話，「給我20年，還你一個強大的俄羅斯」。在這20年間，普丁於2008年出兵格魯吉亞，2014年強佔烏克蘭的克里米亞，支持烏東頓巴斯（Donbas）分離主義者，形成親俄的地方割據。
在敘利亞內戰中，普丁一直力挺總統巴沙爾．阿薩德的政權，俄軍從2015年9月30日開始向敘利亞反政府武裝展開空襲。這些幾年間一連串的行動，美國莫奈其何，俄羅斯的國際勢力與普丁聲勢水漲船高，各界都認為普丁是非常理性計算的高手。
在一連串國際軍事行動中，普丁的國內聲望曾經達到相當高的程度，能說在這中間不會產生自我陶醉，慾望不會增長，必須繼續採取相當強度的外部行動鼓舞民意，鞏固自身統治地位的主觀心理？近兩年俄羅斯率先展示新高超音速飛彈的成果，在中美對抗中令中方指望其支持甚深，居於中美俄三方最有利的戰略地位。普丁應該是志得意滿，會不會得意忘形，產生後續計算的失誤？
近來在美國就出現了「理性普丁」（Putin the Rational）與「瘋子富拉德（普丁名字）」（Vlad the Mad）的分歧看法，對普丁在國際事務方面的表現給出了極不同的評價，不再一面倒地認為普丁精明理性。
普丁開的價碼太高
普丁自2008年出兵格魯吉亞以來，對外強硬，予取予求。由於川普執政後，西方盟友與美國離心離德。拜登上台，疫情、國內激烈對立、民主黨內亂、阿富汗撤軍出盡洋相、通膨…等等，民意支持度一路快速滑落，同時中美對抗有愈發激烈的趨勢，拜登能力平庸，年紀已大，有些顧不過來的跡象。可能因此令普丁認為，以俄國國家安全為由，在烏克蘭生事，對美國與北約提出要脅的最佳時機到了。
克里姆林宮不斷在烏克蘭邊境屯兵，達15萬之多，夥同白俄羅斯進行軍事演習，一再堅持，「北大西洋公約組織（NATO）必須保證永遠不會讓烏克蘭加入北約，並撤離已加入北約的東歐國家，實質劃分歐洲的影響力範圍。」開價很高。
不料，美國及其歐洲盟友一致拒絕相關要求，令普丁難以收手，騎虎難下。於是，美方引用情報資料，預先發佈普丁已下令2月16日進攻烏克蘭的消息，真假難斷，但弄得全球風聲鶴唳，12日拜登和普丁通話後，克里姆林宮首席外交政策顧問鄂夏柯夫（Yury Ushakov）公開指責美方「歇斯底里已達到頂點」，似乎被美方陰得很重，有苦難言。
普丁的好運可能到頭了
美國這一連串的操作也弄得普丁不知如何是好，一反之前不惜採取軍事行動的姿態，多次表示不願打仗，在2月14日的俄國電視台畫面中與外長拉夫洛夫與演出一場問答戲碼。普丁問拉夫洛夫，「外交上是否仍有可能與西方達成協議，抑或只是西方的拖延戰術時」，拉夫洛夫回答：「永遠都有可能。當然，外交談判不能永無止境拖下去，現階段我建議會談應繼續且增加次數」。普丁簡短回答：「好的」。顯然當下有些摸不著西方意圖的無奈。
普丁2月15日和德國總理蕭茲在莫斯科會面後，兩人召開聯合記者會。針對俄羅斯在烏克蘭附近集結大軍而被控計劃入侵一事，普丁表示，俄羅斯當然不想開戰，也準備繼續與西方談判，以降低烏克蘭緊張情勢，並強調：「我們準備進一步合作，準備繼續走談判路線。」俄羅斯國防部也在2月15日稍早表示，部署在烏克蘭附近的部份俄羅斯軍隊，在演習結束之後，已經陸續返回基地。似乎普丁的邏輯出現轉折。
究竟自2000年迄今的22年，俄羅斯是真再度強大了，還是另一次地誤入歧途，中了美國人的戰略機關，恐怕尚難定論。
惹事的時機與形勢不利普丁
拜登在烏克蘭事件上始終立場穩固，對普丁不假辭色，對俄羅斯強硬，這對他個人與美國有多重好處。首先，洗刷阿富汗輕判形勢造成的糗樣，在國內重塑其堪當大任的形象。其次，給歐洲盟友吃定心丸，證明美國真的回來了。第三，與對俄羅斯軟弱的川普形成形象上的反差，給共和黨壓力。第四，一石二鳥，表演給中國大陸看，對其欲對台動武的姿態發出實質警告。拜登在這件事上若稍有動搖，他在美國政壇就不用混了，連民主黨人都會圍剿他，普丁在這種情勢下惹事，只能踢到鐵板。
最重要的客觀形勢在於，時間不在普丁這一邊。普丁70歲了，人類自古迄今沒專制不倒的獨裁者與政府，如此權力強大的普丁是很難找到適合、能幹、無縫接軌的接班人的，而個人生命有限，一旦入侵烏克蘭，若發展成當年入侵阿富汗的類似情勢，烏克蘭人和俄羅斯軍隊打起游擊戰，將拖多久，只有天知道。
其次，普丁在國內的聲望早已開始下滑，也出現知名度與聲勢不差的反對者，俄羅斯的經濟情勢並不樂觀，中國大陸不可能給予有力的支援，對外用兵極可能拖垮經濟，同時令中俄之間出現只顧各自現實利益的裂縫，會令俄羅斯與普丁更加被動難堪。
烏克蘭是美國給普丁挖的坑
拜登早就言明再三，一旦俄羅斯出兵烏克蘭，美國不會出兵救援，因為美國或北約與烏克蘭沒有安保協防條約，這是完全遵守戰略紀律的正確決定，一旦真是這樣發生了，沒人可責怪拜登。
拜登的表態頓時間好像把烏克蘭變成了引誘普丁出兵的誘餌，可能會令普丁大膽出兵，也就是有可能步上類似當年蘇聯出兵阿富汗的後塵，就是要挖個坑，讓普丁往下跳。如果普丁不敢跳，恰恰證實了自己是唬爛一場，必然大損聲望。同時，拜登警告中國大陸不可支持俄羅斯入侵烏克蘭，這是一石二鳥，令中國大陸處在尷尬地位。如今普丁反倒一改姿態，宣佈部分撤兵，有些進退維谷之勢，對其聲望與自信應是頗大的打擊。
藉由烏克蘭被當成誘餌與大坑的現實案例，台灣方面應該要心有警惕，如果台海出現戰事，根據美國的《台灣關係法》，美國沒有出兵保衛台灣的義務，極可能也會把台灣當作誘餌與大坑，以兩岸人民為芻狗，為其國家利益與戰略服務。屆時若有任何損失，是兩岸人民必須買單承擔，坐收漁利的是老美。
●作者：朱駿／時事評論人
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