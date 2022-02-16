超商求才新招 先體驗再面試縮短彼此磨合期

因應就業市場缺工及勞動力高齡化趨勢，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署首度與統一超商攜手合作「不老店長職場體驗暨招募活動」，今/16)日由朴子市的7-ELEVEN泉翔門市打頭陣，吸引9位中高齡求職者現場體驗顧客服務、補貨及清潔等超商門市三大核心工作內容，若自行評估可以勝任，體驗結束後即可現場與雇主直接面試，縮短求職等待期，也為門市留住適用人才，今年度預計於雲嘉南區巡迴舉辦11場。





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「歡迎光臨！」今日的職場體驗以宏亮有朝氣的打招呼來揭開序幕，可以藉此觀察求職者是否具有服務熱忱及禮貌，再來要體驗商品補貨，測試動作是否流暢敏捷、眼力是否良好，還有嘗試製作珍奶等飲品，可以考驗短期記憶力(製作程序)及負重能力，有求職者在一旁不停重複練習及背誦步驟，希望臨場能有好的表現，求職民眾表示能有先了解職場、體驗工作內容的機會很棒，讓他可以評估自己是否有能力負荷，業者也可以觀察求職者是否具備門市服務人員的特質，創造勞資雙贏的局面。











▲超商店員解說珍珠撞奶製作程序，考驗求職民眾短期記憶力（圖／記者張振興攝，2022,02,16）

雲嘉南分署長劉邦棟表示，台灣超商的普及率很高，是大家的好厝邊，服務面向多元而且便利，而中高齡及高齡者具有穩定性及抗壓性等就業優勢，也較有責任感，是很適合的門市服務人選。接下來會在2月18日斗南鎮鑫倫門市、2月23日民雄鄉嘉樂門市、2月25日台南市夏興門市及麻豆的黎營門市舉辦職場體驗活動，預計11場的體驗暨招募活動可提供150人次的職場體驗。



