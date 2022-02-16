台中勞大即日起受理報名 每小時僅要「銅板價」50元

台中市勞工大學為提供勞工朋友進修機會，今年開辦逾百門課程與超過40場專題講座，即日起開放報名，課程多元而豐富，包括產業發展與技術提升、數位資訊應用、管理、勞動權益保障及產業職場專業語言等，每小時只要50元，其中勞動權益保障課程更是全額免費，是勞工朋友最佳進修管道。





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勞工局長張大春表示，今年勞工大學除規劃過往得到熱烈迴響的SolidWorks、AutoCAD、Illustrator、MS. Office、Python等數位資訊應用課程外，更結合時下最夯議題與需求，開設新媒體數位行銷必學的「手機微短片及Premiere後製技巧」、「網路及手機行銷廣告視頻製作」，以及管理方面的「大數據時代下顧客關係管理」等課程。





另外，勞工大學也開設「從勞資關係角度探討企業管理實務」、「人資必知-勞動基準法令實務訓練」、「輕鬆搞懂勞保與勞退」等勞動權益課程，讓勞工朋友更加了解相關法規與實務，保障自身權益，在疫情期間及時充電，好好學習！





勞工局指出，勞工大學課程為讓更多勞工朋友就近選修與便利上課，課程多半開設於平日晚間和假日，開課地點涵括台中市山海屯區，若符合特定資格之勞工，如中高齡、中低收入戶、新住民、獨立負擔家計者等，還可享補助免學費！





勞工局補充，去年受惠民眾近4,500人，其中男性學員佔36.7%、女性學員佔63.3%；而年齡以45至64歲占42.5%最多，其次為30至44歲者占38.4%，滿足不同年齡層需求，歡迎設籍或工作地在台中市的勞工朋友踴躍報名。更多勞工大學課程及報名資訊可至官方網站查詢（https://laborlearn.taichung.gov.tw/index.php），或電洽台中市勞工大學各委辦單位。



