醫估出國旅遊暑假解封　這措施恐無法返台「風險還是有」

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林應然分析，過去疫情嚴重，政府封鎖海關，非國人無法入境，未來若要解封，政府一定會採逐步開放，不會一開始就全面開放國人跨境旅遊，因此會先依照需求，從商務旅遊慢慢擴展到個人旅行，且也會針對風險較低的國家先開放，「他一定慢慢一步一步走台階下來，他不可能一下就跳下來」。
有醫師談到，台灣18歲至29歲族群疫苗接種率達99.9%，為獎勵他們，可先讓這族群出國旅遊，不過林應然認為，不應以年齡篩選，應該是從有無施打疫苗為依據，讓已完整接種兩劑，甚至是已施打三劑者優先出國。
林應然預估，暑假有望全面開放，歐美各國已紛紛解除入境限制，打完兩劑疫苗即可入境免隔離，屆時台灣第二劑加第三劑疫苗涵蓋率可能也已達到八至九成，更重要的是現在台灣應對沒打疫苗者進行生活加強限制，例如沒打疫苗不能內用等，這並非是要侵犯民眾權益，而是要鼓勵甚至強迫民眾接種疫苗。
目前我國入境仍需要取得PCR檢測陰性證明，且入境後仍需隔離，林應然預測，未來若有施打疫苗，再搭配檢測證明，入境後有望免隔離，或是會逐步縮短檢疫時間都有可能，關鍵在於施打疫苗可保護自身，且即使染疫病毒量較低，對社區傳染性也低。
不過被問及民眾出國染疫後，是否可能會因無法取得陰性證明而不能返台，林應然則坦言「風險還是有啦」，他解釋，各航空公司還是會要求搭機應出示陰性證明，不過未來隨著大家打完疫苗，若染疫也無妨，有可能就可以取消，只是在開放跨境旅遊初期，可能還是會先持續實施一段時間，等到台灣施打率高，新型變異株Omicron較溫和，台灣可以承受感染風險，世界疫情也趨緩就能取消。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。