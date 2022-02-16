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醫估出國旅遊暑假解封　這措施恐無法返台「風險還是有」

▲觀光局日前表示，今年下半年有望開放跨境旅遊，民眾有望可出國旅行。（資料照片／記者林柏年攝）
▲觀光局日前表示，今年下半年有望開放跨境旅遊，民眾有望可出國旅行。（資料照片／記者林柏年攝）

記者許若茵／台北報導

2022-02-16 17:26:10

觀光局日前表示，今年下半年有望開放跨境旅遊，基層醫療協會理事長林應然今（16）日接受《NOWnews今日新聞》時分析，暑假時台灣就有可能解封出境限制，建議可先讓已完整接種疫苗的民眾出國旅遊，未來檢疫天數也有望再縮短，不過可能造成國人無法回國的入境需檢附PCR陰性證明措施，可能還會持續實施，直到全世界疫情趨緩才會解除。

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我國新冠疫苗第三劑覆蓋率已破三成，民眾期盼能盡早出國旅遊，今中央流行疫情指揮官陳時中指出，打疫苗能保護自己不會重症，但在傳播方面「突破性感染仍多」，因此要出國還要觀察。陳也提到，目前打第二劑者仍有保護力，目標期望三月中時第三劑能打五成，屆時第二劑加第三劑涵蓋率就會有九成。至於出國則要「危邦不入」、「謀定後動」，避免疫情風險高國家，並看清國際疫情再考慮。

林應然分析，過去疫情嚴重，政府封鎖海關，非國人無法入境，未來若要解封，政府一定會採逐步開放，不會一開始就全面開放國人跨境旅遊，因此會先依照需求，從商務旅遊慢慢擴展到個人旅行，且也會針對風險較低的國家先開放，「他一定慢慢一步一步走台階下來，他不可能一下就跳下來」。

有醫師談到，台灣18歲至29歲族群疫苗接種率達99.9%，為獎勵他們，可先讓這族群出國旅遊，不過林應然認為，不應以年齡篩選，應該是從有無施打疫苗為依據，讓已完整接種兩劑，甚至是已施打三劑者優先出國。

林應然預估，暑假有望全面開放，歐美各國已紛紛解除入境限制，打完兩劑疫苗即可入境免隔離，屆時台灣第二劑加第三劑疫苗涵蓋率可能也已達到八至九成，更重要的是現在台灣應對沒打疫苗者進行生活加強限制，例如沒打疫苗不能內用等，這並非是要侵犯民眾權益，而是要鼓勵甚至強迫民眾接種疫苗。

目前我國入境仍需要取得PCR檢測陰性證明，且入境後仍需隔離，林應然預測，未來若有施打疫苗，再搭配檢測證明，入境後有望免隔離，或是會逐步縮短檢疫時間都有可能，關鍵在於施打疫苗可保護自身，且即使染疫病毒量較低，對社區傳染性也低。

不過被問及民眾出國染疫後，是否可能會因無法取得陰性證明而不能返台，林應然則坦言「風險還是有啦」，他解釋，各航空公司還是會要求搭機應出示陰性證明，不過未來隨著大家打完疫苗，若染疫也無妨，有可能就可以取消，只是在開放跨境旅遊初期，可能還是會先持續實施一段時間，等到台灣施打率高，新型變異株Omicron較溫和，台灣可以承受感染風險，世界疫情也趨緩就能取消。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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