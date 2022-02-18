粉絲敲碗成功！人氣速食點頭 燒肉珍珠堡、咖哩炸雞回歸
為了滿足饕客味蕾，餐飲美食總是不斷推陳出新，期間限定新口味或限量餐點，不只讓大家嚐鮮，也能試試水溫觀察民眾喜好。若遇上一吃驚為天人的美味，卻無法成為常態商品，想吃的時候就能吃到，內心真的好扼腕。近日不約而同有兩款速食人氣美食回歸！去年推出咖哩炸雞，創下上市首周3小時完售佳績的繼光香香雞，死忠粉絲敲碗成功，將再度回歸且升級，還同步推出全新「搖搖黑白組」；而MOS摩斯最為人熟知的米漢堡經典「藜麥燒肉珍珠堡」，宣布取消限量機制、回歸正常供應啦。
記者蕭涵云/綜合報導
2022-02-18 07:30:00
去年繼光香香雞曾推出咖哩炸雞，創下才上市首周3小時就完售的佳績，不少消費者根本「只聞樓梯響、不見雞滋味」。嘗過的鐵粉們好評敲碗成功，繼光香香雞將於2/17起推出「咖哩黑白搖」活動，讓人氣咖哩炸雞不只回歸還升級調整配方。
咖哩炸雞整桶都使用雞腿肉，以獨門技法調製十數種印度咖哩香料，不只擁有黃金酥脆的外皮，更嚐得到其獨特的花椒香氣，讓燙口肉汁更充滿風味。而且點購咖哩炸雞，再贈送秘製的「咖哩粉包」，可以依照個人口味「加碼」撒上，是重口味饕客一大福音。
呼應畫龍點睛的秘製咖哩粉，同步推出全新「搖搖黑白組」趣味吃法，將黑色酥脆「墨魚甜不辣」加上白色綿密「脆皮樂薯」，搭配咖哩粉搖出新滋味。
MOS摩斯最為人熟知的米漢堡經典「藜麥燒肉珍珠堡」，使用紐西蘭牛肉片，新鮮現炒搭配洋蔥絲及青生菜，再夾入藜麥米飯的日式甜鹹風味，一直都是消費者熱愛的經典。
去年四月開始，受到全球供應鏈及貨運船期不穩定的影響，藜麥燒肉珍珠堡開始限量供應，如今竟然限吃即將快滿一年。還好官方正式宣布取消限量機制，全台店鋪回歸正常供應啦。
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