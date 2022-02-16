全台首創優質旅館評鑑出爐 36家特色旅宿業者獲獎

新冠肺炎疫情重擊觀光產業，台南市觀旅局推出「台南市優質旅館評鑑輔導計畫」，協助業者來應對未來復甦的觀光熱潮，經過測試與評鑑後，有 36 家旅館業者通過，並於今 (16 日 ) 由台南市長黃偉哲頒發獎章。

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黃偉哲表示，今年農曆春節期間，共有 750 萬的人潮湧入台南，初一至初五旅宿業平均住宿率近 8 成，顯示台南的防疫安心旅遊受到國人肯定。很多人提到台南有很多特色旅宿、美食、景點，為什麼還要推出優質旅館評鑑，就如同米其林評鑑，原本有名優秀的店家，經過評鑑後再度推上高峰成為排隊美食。這次台南推出第一屆的優質旅館評鑑，只是第一步，未來將會與國際接軌，透過行銷網路平台將台南優質的旅館讓全世界瞭解。也歡迎全國遊客前來台南旅遊，感受優質旅館的服務品質及台南文化古都的風情，期盼觀光產業能盡快迎接春天的曙光。

優質旅館評鑑，除了檢視旅館業者是否符合基本安全規範與基礎服務，包含建築環境、設施、服務互動及清潔衛生等項目，最後依照旅館經營型態與自我定位共分為「商務智能」、「樂齡親子」、「設計特色」及「輕旅便捷」四大類進行評比，像是「商務智能」的台南遠東香格里拉飯店，具備五星級的高規格硬體及服務，鄰近大眾交通轉運樞紐與購物中心，適合高端奢華的渡假享受；「樂齡親子」的和逸台南西門館與人氣卡通聯名合作，打造豐富多元的親子環境，設計趣味性十足；「設計特色」的台南老爺行旅巧妙地將在地傳統文化以國際觀點結合，搭配限定主題特展，具有國際級設計感；「輕旅便捷」的桂田酒店，位於交流道旁，交通便捷，旅館功能齊全， 7000 坪大型戶外南洋庭園也別具特色。

▲黃偉哲與台南遠東香格里拉飯店業者合影（圖／記者林怡孜攝，2022,02,16）