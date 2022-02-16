全台首創優質旅館評鑑出爐 36家特色旅宿業者獲獎

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黃偉哲表示，今年農曆春節期間，共有750萬的人潮湧入台南，初一至初五旅宿業平均住宿率近8成，顯示台南的防疫安心旅遊受到國人肯定。很多人提到台南有很多特色旅宿、美食、景點，為什麼還要推出優質旅館評鑑，就如同米其林評鑑，原本有名優秀的店家，經過評鑑後再度推上高峰成為排隊美食。這次台南推出第一屆的優質旅館評鑑，只是第一步，未來將會與國際接軌，透過行銷網路平台將台南優質的旅館讓全世界瞭解。也歡迎全國遊客前來台南旅遊，感受優質旅館的服務品質及台南文化古都的風情，期盼觀光產業能盡快迎接春天的曙光。
優質旅館評鑑，除了檢視旅館業者是否符合基本安全規範與基礎服務，包含建築環境、設施、服務互動及清潔衛生等項目，最後依照旅館經營型態與自我定位共分為「商務智能」、「樂齡親子」、「設計特色」及「輕旅便捷」四大類進行評比，像是「商務智能」的台南遠東香格里拉飯店，具備五星級的高規格硬體及服務，鄰近大眾交通轉運樞紐與購物中心，適合高端奢華的渡假享受；「樂齡親子」的和逸台南西門館與人氣卡通聯名合作，打造豐富多元的親子環境，設計趣味性十足；「設計特色」的台南老爺行旅巧妙地將在地傳統文化以國際觀點結合，搭配限定主題特展，具有國際級設計感；「輕旅便捷」的桂田酒店，位於交流道旁，交通便捷，旅館功能齊全，7000坪大型戶外南洋庭園也別具特色。
郭貞慧表示，政府部門一直思考如何協助業者升級轉型，才能在疫情時代開展出新的旅宿主義，在此期間，許多旅館業者致力增設主題式與客製化行程，開發更多周遭隱藏版私房景點，並強化在地生活體驗，也很感謝台南的旅宿業者能打破門戶藩籬，彼此攜手，進而催生出許多亮眼的創新方案。尤其在疫情期間，旅宿業者皆能配合政府防疫措施，並自行即刻提升防疫層級，全面戒備落實相關規定，除了讓來臺南的旅客安心旅遊，並能感受到台南人獨有的用心款待，面對即將來臨的228連假，歡迎全國旅客來台南旅行chill一下!