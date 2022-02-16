台中幼教團體聲明「反核食入園」 盧秀燕：嚴加稽查

台中市六大幼教團體今 (16) 日發表聯合聲明，為保障台中市幼兒食安，各私幼業者嚴正拒絕進口的核災地區食品進入幼兒園，呼籲政府從嚴管理、明確標示食品產地、對於標示不實應予重罰。市長盧秀燕今 (6) 日受邀出席幼教團體記者會時強調，市府一定嚴加稽查、提高查驗量能，違者重罰，與台中市幼兒園所成為夥伴關係，不讓核食入園。

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盧秀燕表示，中央準備在 3 月 1 日開放日本核災地區食品進口，幼兒園所大部分的規模較小，幼童吃的東西，大多是由園所自行採買、調製，因此業者擔心在市面上買到有風險的食材。

對於六大幼教團體發起自律聲明，盧秀燕表示，非常支持也給予肯定，因為這與市府政策不謀而合，市府將加強稽查市面上的食材，也將緊急動用二備金，添購衛福部認證的「純鍺偵檢器」，將查驗量能提高 6 倍，從每年查驗 400 件，提升至每年 2,400 件；此外，「臺中市食安專網」除原有公布的萊豬、萊牛查驗結果外，將再加上「核食專區」公布查驗結果，讓民眾安心。

台中市幼兒教育暨福利協會創會理事長王超敏說，中央將開放日本福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等 5 縣核災地區食品進口，引發各界疑慮；由於幼兒園每日需為幼生備製 2 點 1 餐 ( 早點、午餐及午點 ) ，許多私立幼兒園都自設廚房，大多每天到市場購買食材，未與廠商簽訂契約，不少家長憂心核食因此入園，影響幼兒健康。希望市府一定要把關，明確檢驗食品產地標示，加強核輻射殘留檢驗量，才能讓家長安心。

教育局表示，教育局已修訂學生午餐契約，明定不得使用福島 5 縣核災地區食品，廠商一旦違約，立即解約；教育局正全力督促各級學校在福食進口前修約完畢。另外也設計「拒絕核食入校園」標示，請台中市高中以下各級學校及幼兒園張貼在大門口，宣示校園全面禁用核災地區食品的決心。

對於私幼大多沒有餐點契約，教育局強調，市府一定嚴加把關食材來源，盧市長已指示經濟發展局、農業局等相關局處加強稽查批發零售市場、賣場、超商、量販場所等，販賣進口水產品與蔬果、乳製品等有疑慮的產品，應清楚標示產地。