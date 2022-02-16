台中幼教團體聲明「反核食入園」 盧秀燕：嚴加稽查

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盧秀燕表示，中央準備在3月1日開放日本核災地區食品進口，幼兒園所大部分的規模較小，幼童吃的東西，大多是由園所自行採買、調製，因此業者擔心在市面上買到有風險的食材。
對於六大幼教團體發起自律聲明，盧秀燕表示，非常支持也給予肯定，因為這與市府政策不謀而合，市府將加強稽查市面上的食材，也將緊急動用二備金，添購衛福部認證的「純鍺偵檢器」，將查驗量能提高6倍，從每年查驗400件，提升至每年2,400件；此外，「臺中市食安專網」除原有公布的萊豬、萊牛查驗結果外，將再加上「核食專區」公布查驗結果，讓民眾安心。
台中市幼兒教育暨福利協會創會理事長王超敏說，中央將開放日本福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣核災地區食品進口，引發各界疑慮；由於幼兒園每日需為幼生備製2點1餐(早點、午餐及午點)，許多私立幼兒園都自設廚房，大多每天到市場購買食材，未與廠商簽訂契約，不少家長憂心核食因此入園，影響幼兒健康。希望市府一定要把關，明確檢驗食品產地標示，加強核輻射殘留檢驗量，才能讓家長安心。
教育局表示，教育局已修訂學生午餐契約，明定不得使用福島5縣核災地區食品，廠商一旦違約，立即解約；教育局正全力督促各級學校在福食進口前修約完畢。另外也設計「拒絕核食入校園」標示，請台中市高中以下各級學校及幼兒園張貼在大門口，宣示校園全面禁用核災地區食品的決心。
對於私幼大多沒有餐點契約，教育局強調，市府一定嚴加把關食材來源，盧市長已指示經濟發展局、農業局等相關局處加強稽查批發零售市場、賣場、超商、量販場所等，販賣進口水產品與蔬果、乳製品等有疑慮的產品，應清楚標示產地。
台中市六大幼教團體，包括台中市幼兒教育暨福利協會理事長何瑞乾、財團法人台中市幼兒教育基金會董事林佐昇、台中市幼兒教育發展學會理事長楊文佑、台中市學前教育協會理事長蔡沛華、台中市同心愛幼協進會理事長謝佩禎及台中市優質幼教聯合會理事長張愛珠均到場簽署聲明，表達反核食入園的立場。