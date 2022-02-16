NCC端三大施政　拚六月底前公告OTT草案

NCC主委陳耀祥昨（15）日表示，今年NCC施政有三大重點，包含六月底前將公告OTT TV草案、頻道區塊化解決方案，也期望能盡快提出數通法草案，讓外界一起討論。
記者許若茵／台北報導
2022-02-16 17:39:49
前年7月，NCC曾提出OTT TV專法草案（網際網路視聽服務管理法草案），不過當時遭到各OTT業者反對，後續再無第二版本草案。陳耀祥說明，NCC已召集工作小組，將討論要件涉及違法要如何處理等內容，草案預計將在六月底前對外公布，徵詢外界意見。
針對頻道區塊化解決方案，陳耀祥表示，今年年初時已找頻道與系統業者進行座談會，希望能顧及不同業者立場，可以維持目前秩序不要有太大變動，讓新業者也能一起加入。
至於去年年底，NCC公布數通法草案架構，規範對象涵蓋連線服務者及快速存取服務者，預計納管業者為有光世代、凱擘大寬頻、台灣固網等，以及資訊儲存服務者，包括VMware、Dcard、奇摩拍賣、YouTube與Facebook母公司Meta等大型網路平台，遭外界批評是「網路戒嚴」，引發高度關注。
不過陳耀祥透露，目前數通法已進行跨機關協商，也與業者初步洽談，期盼在今年能提出草案，只是時間較難掌握。