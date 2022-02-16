才剛喊完撤軍！烏克蘭國防部、銀行遭俄羅斯駭客網攻

俄羅斯昨（15）日宣布在烏克蘭邊境的軍隊演習任務完成，將開始陸續撤除軍隊與重武器，而在當天烏克蘭超過10個網站遭到駭客攻擊無法正常使用，包含烏克蘭國防部、外交部和國營銀行等，更在一份聲明暗指網路攻擊來自俄羅斯，美國總統拜登則表示將與盟國準備對俄羅斯的網路攻擊展開反制。
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烏克蘭文化部轄下的戰略通訊與資訊安全中心在當晚發表一份聲明中，其中雖然並未點名攻擊來源為何處，但暗示俄羅斯該為此負責，指出「不排除（網路攻擊）是『侵略者』使用的骯髒伎倆，因為它們的侵略計劃並沒有成功進行」，國家安全與國防委員會官員德梅迪克（Serhii Demediuk）亦指出此次網路攻擊意在阻止烏克蘭推動「歐洲—大西洋」的一體化政策，並藉機奪權破壞烏克蘭局勢穩定。
根據歐洲與美國外交官員指出，專家們對於駭客發動攻擊的時間點感到擔憂，原因在於此次網攻被認為是由俄羅斯執行的，而這也是俄羅斯慣用的以網路攻擊打頭陣的「作戰宣言」，過去在與喬治亞和烏克蘭的作戰中都使用過，因此基輔當局並不陌生。
美國總統拜登在白宮演說時亦表示，並未全然相信俄羅斯「撤軍說」，除非全面撤軍否則烏克蘭危機仍尚未消弭，而華府也與北約諸國協調將強化防禦網路威脅的能力。至於美方對莫斯科的行動會做出何種等級的反擊，取決於俄羅斯駭客所造成的損害程度。