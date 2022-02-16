張庭夫婦砸1.3億重起爐灶！網驚呼這公司名「有文化」

張庭、林瑞陽夫婦重起爐灶！去年底因經營美容業涉嫌傳銷，被中國官方凍結26億元台幣，還出動400多人投入調查，當外界以為她們被徹查，恐面臨牢獄之災時，這對微商夫婦卻成功脫身，情人節還註冊了新公司，取名「一生二科技有限公司」，暗示其企業有生生不息之意。





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▲滿頭白髮的林瑞陽與穿著白色羽絨服的女兒逛街，旁邊縮成一團的紅衣女子被認為是張庭。（圖／翻攝微博）

雖然張庭、林瑞陽目前個人社群平台如微博、抖音，無法正常發聲，但人身安全無虞，不只透過朋友帳號發布拜年影片，過年還被直擊一家在上海街頭逛街，只是全程低頭不願被人認出。陸媒更指出，沉寂了近2個月後，兩人又有新動作，在情人節花了3000萬人民幣（約1.3億元台幣）資金註冊了新公司，取名「上海一生二科技有限公司」，用實際行動告訴大家「我們回來了」！





該公司經營範圍包括資訊科技、網路技術開發，還有組織文化藝術交流活動等，從網友查詢的公開資訊來看，該公司由張淑琴（張庭）主導的上海庭然科技發展有限公司（持股約55.71%），以及林吉榮（林瑞陽）擔任董事的上海上陽投資管理諮詢有限公司（持股約44.28%）、周超共同持股。





▲張庭女兒被媒體捕捉到鞠躬作揖，請求外界饒過媽媽。（圖／翻攝微博）

雖然傳銷事業仍在徹查中，張庭、林瑞陽夫婦使用VIE架構，以海外股東的方式管控美容事業，如今面臨調查，似乎已經成功脫離官司纏身的困擾，此事影響不大。網友看到這個新公司名字，直呼真的很有文化，因為取自《道德經》的「一生二，二生三，三生萬物」，形容宇宙萬物生長的規律，暗示其不被打倒的精神；也有一些網友認為他們固然很有金錢資本撐腰，但這一對夫妻的口碑已經崩了，想要重新再來極為困難。



