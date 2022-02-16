烏干達外籍生淪學工　教育部勒令中州科大9月起停招

中州科大日前爆發烏干達國際生淪血汗學工事件，而教育部今（16）日也正式公告，由於中州科大違反外國學生來台就學辦法相關規定，經多次糾正仍不見改善，因此決議將自今（2022）年9月起停招。
記者黃仁杰／台北報導
2022-02-16 18:21:04
中州科大在1月遭爆，以高額獎學金及校外實習機會，吸引14名烏干達學生來台就讀，不料不只獎學金遭跳票，連最初約定的英語授課也無法提供，學生不只聽不懂課程內容，更在仲介下到工廠超時工作，淪為血汗黑工。
教育部今日表示，中州科技大學自104學年度第2學期即被列為教學品質查核學校，至今尚未能完全解除列管，另招收境外生違反外國學生來台就學辦法第16條規定，且未能提出有效輔導境外生學習方案，經本部多次糾正仍未改善，本部依私立學校法第55條，在14日的私校諮詢會，決議該校自111學年度，也就是今年9月起停止全部班級招生。
而這也是教育部目前勒令停招的第三所私校，先前包含蘭陽技術學院、和春技術學院共2校，綜觀我國大專校院，目前已有高鳳數位內容學院、永達技術學院、高美醫護管理專科學校、亞太創意技術學院、南榮科技大學、臺灣觀光學院、稻江科技暨管理學院共7校已停辦。