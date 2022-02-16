防堵疫情延燒！中油大林煉油廠緊急對員工進行篩檢

台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠員工爆出染疫，該廠今(16)日緊急對2300位員工進行篩檢，以防堵疫情延燒。
記者黃守作／高雄報導
2022-02-16 21:47:09
台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠廠長廖本源表示，確診的員工為該廠12蒸餾工場員工，其因出現呼吸道症狀，於15日上午進行快篩時，呈現陽性反應，經緊急進行PCR檢測為陽性確診，而該名員工才剛接種完第3劑疫苗，目前送小港醫院進行治療中。
廖本源說，該蒸餾工場採4班制，確診員工所屬班次已停工，目前由剩下的3班輪值，而該確診者為搭交通車上下班，同車員工也被匡列隔離，交通車也進行徹底清消。
廖本源指出，該廠接獲高雄市政府衛生局通知後，緊急將確診員工的接觸者召回，除擴大篩檢2300位員工外，也將20多位接觸者全數送往防疫旅館隔離，至於員工染疫隔離是否影響國內油品供應，他說，目前生產線暫未受到影響。
廖本源並指出，該廠獲知有員工確診後，立刻進行清消，並配合高雄市衛生局疫調及匡列，當時有20多人被隔離，另有20多人被要求「團進團出」，以落實防疫措施。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。