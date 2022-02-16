檢察總長票選前5名出爐 蔡清祥：如實報告歷練給總統
中華民國檢察官協會上週舉辦檢察總長票選活動，今（16）日公布票選結果，台灣高等檢察署檢察長邢泰釗等5人為票選前5名，法務部長蔡清祥表示，尊重票選結果，若總統蔡英文垂詢時，會如實報告5人的歷練，供總統提名時參考。
記者潘千詩／台北報導
2022-02-16 18:22:29｜2022-02-16 18:25:26
因應檢察總長江惠民即將卸任，檢協會舉辦新任總長推薦票選活動，開票結果16日下午出爐，前5名為高檢署檢察長邢泰釗、最高檢察署主任檢察官蔡碧玉、法務部常務次長張斗輝、高檢署主任檢察官朱兆民、台北地檢署檢察長林邦樑，且投票率創新高，有近8成檢察官投票。
法務部下午舉辦媒體茶敘，媒體詢問蔡清祥對於前5名的看法。蔡清祥表示，謝謝所有檢察官們支持檢協會所辦的檢察總長民選活動，這是基層檢察官反映他們的意見，如果總統、院長有垂詢的時候，會詳細跟長官們報告各位候選人的特質、績效、辦案態度，有沒有領導氣質，都會如實報告。
對於最快提名的時間點是何時，蔡清祥說，這是總統提名權，怎麼發動還是由總統府決定，尊重檢協會所辦理的基層投票結果，這是反映大家的意見。