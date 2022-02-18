升息動盪年／Fed升息箭在弦上　專家：美元走勢先升後蹲

我是廣告 請繼續往下閱讀
沒想到，近來又屋漏偏逢連夜雨，俄烏緊張局勢升高，過去只要地緣政治緊張，錢就會往「避險財」停泊，也就是美元及黃金，因此美元及黃金都漲，但陳有忠表示，避險財首選仍以「美元」為主，主要是美元還有升息題材，而黃金沒有孳息，「美元」仍將是市場鎂光燈焦點。
這從年前美國聯邦公開市場委員會（FOMC）公布的聲明稿也可看出，美國Fed今年每次開會升息的機率滿大的，陳有忠分析這會有效支撐美元往上漲，而且除利率優勢之外，美國升息後，伴隨而來就是「縮表」，美國Fed資產負債在疫情前約4兆出頭，現在已來到8.9兆多1倍，也是歷史最高，這也是為什麼有辦法推升美股不斷新高，就是錢太多。
錢太多也是一個很大風險！陳有忠解釋，錢太多會推升物價上漲，這波物價上揚，除疫情斷鏈因素影響，還有就是錢太多、變薄，尤其物價看來不是短時間可以解決，今年恐怕是一個「升息年」，就是因「通膨年」才有所謂「升息年」，今年大概都在這樣的氛圍之下。因此，陳有忠預期美元仍會持續走強，「上半年美元還是有辦法成為領頭羊」，這沒有改變，「上半年布局美元仍是最明智的一個策略」。
不過，他也提醒，FOMC聲明稿中也提到要「縮表」，就代表要「抽水」，本來放很多水在池塘中，魚（指股市）都活的很漂亮，升息是把價格推高，股市可能會有點震盪，但還不至於受重傷，「縮表」代表可運用資金變少，那茲事體大，池糖沒那麼多水可餵養魚了，若減到6、7成就不得了，很多魚（股市）可能會死掉，沒法餵養這麼高的股價。
因此，陳有忠提醒「縮表」將造成市場震盪，目前看來美國可能6、7月才會啟動縮表，下半年市場風險會增加，下半年市場美光燈焦點，可能從美國轉到其他地方，開始要輪到其他地方跟隨美國升息，屆時美元也會受衝擊，可能出現回檔整理。
面對升息年的動盪，投資人該如何布局？若以幣值角度來看，「上半年以前至少還是布局強勢美元為主，非美貨幣就要小心，去年沒貶的今年會開始補跌，新台幣及人民幣就有可能補跌。」陳有忠這麼說。
不過，實際還是要看資產配置狀況，不論股票、債券、ETF、保單、存款，就貨幣角度來看，建議美元與非美貨幣資產仍維持50比50，若原本美元計價資產占比低於5成，這時也不用急著換回新台幣，反而可趁新台幣升值多換一些美元，若美元計價資產超過5成的人，就可在新台幣回貶時進行調節。