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升息動盪年／Fed升息箭在弦上　專家：美元走勢先升後蹲

▲由於市場預期美國3月升息2碼機率逾6成，美元持續看升，專家建議面對升息通膨年，上半年美元領頭羊角色沒有改變，還會往上漲，「上半年布局美元資產仍是最明智的策略」，下半年在美國可能啟動縮表之下，市場震盪風險也會增加。（圖／NOWnews資料照）
▲由於市場預期美國3月升息2碼機率逾6成，美元持續看升，專家建議面對升息通膨年，上半年美元領頭羊角色沒有改變，還會往上漲，「上半年布局美元資產仍是最明智的策略」，下半年在美國可能啟動縮表之下，市場震盪風險也會增加。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真/台北報導

2022-02-18 17:10:00

美國今（2022）年1月消費者物價指數（CPI）年增率飆升至7.5%，並創下40年來新高，美國聯準會（Fed）3月升息已箭在弦上，現在已不是升不升息問題，而是要升息多少？華爾街預測升息2碼機率超過6成。台新銀行首席外匯策略師陳有忠接受《NOWnews今日新聞》採訪表示，通膨看來非短時間可解決，今年恐是一個升息年，上半年美元領頭羊角色沒有改變，還會往上漲，「上半年布局美元資產仍是最明智的策略」，但升息後接下來就會開始「縮表」，預估可能在6、7月啟動，屆時市場可能出現大震盪，下半年風險將增加，美元恐出現回檔整理。

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陳有忠說，現在市場關心的已不是美國Fed3月會不會升息，而是要升息1碼還是2碼？而且預估3月升息2碼機率超過6成，主要就是遇到「通膨野獸」，美國1月CPI年增率衝上7.5%，遠高於市場預期，更創40年來新高，美國「通膨」看來已抑制不住，這與這兩年來疫情導致供應斷鏈，造成原物料價格居高不下有關。

沒想到，近來又屋漏偏逢連夜雨，俄烏緊張局勢升高，過去只要地緣政治緊張，錢就會往「避險財」停泊，也就是美元及黃金，因此美元及黃金都漲，但陳有忠表示，避險財首選仍以「美元」為主，主要是美元還有升息題材，而黃金沒有孳息，「美元」仍將是市場鎂光燈焦點。

這從年前美國聯邦公開市場委員會（FOMC）公布的聲明稿也可看出，美國Fed今年每次開會升息的機率滿大的，陳有忠分析這會有效支撐美元往上漲，而且除利率優勢之外，美國升息後，伴隨而來就是「縮表」，美國Fed資產負債在疫情前約4兆出頭，現在已來到8.9兆多1倍，也是歷史最高，這也是為什麼有辦法推升美股不斷新高，就是錢太多。

錢太多也是一個很大風險！陳有忠解釋，錢太多會推升物價上漲，這波物價上揚，除疫情斷鏈因素影響，還有就是錢太多、變薄，尤其物價看來不是短時間可以解決，今年恐怕是一個「升息年」，就是因「通膨年」才有所謂「升息年」，今年大概都在這樣的氛圍之下。因此，陳有忠預期美元仍會持續走強，「上半年美元還是有辦法成為領頭羊」，這沒有改變，「上半年布局美元仍是最明智的一個策略」。

不過，他也提醒，FOMC聲明稿中也提到要「縮表」，就代表要「抽水」，本來放很多水在池塘中，魚（指股市）都活的很漂亮，升息是把價格推高，股市可能會有點震盪，但還不至於受重傷，「縮表」代表可運用資金變少，那茲事體大，池糖沒那麼多水可餵養魚了，若減到6、7成就不得了，很多魚（股市）可能會死掉，沒法餵養這麼高的股價。

因此，陳有忠提醒「縮表」將造成市場震盪，目前看來美國可能6、7月才會啟動縮表，下半年市場風險會增加，下半年市場美光燈焦點，可能從美國轉到其他地方，開始要輪到其他地方跟隨美國升息，屆時美元也會受衝擊，可能出現回檔整理。

面對升息年的動盪，投資人該如何布局？若以幣值角度來看，「上半年以前至少還是布局強勢美元為主，非美貨幣就要小心，去年沒貶的今年會開始補跌，新台幣及人民幣就有可能補跌。」陳有忠這麼說。

不過，實際還是要看資產配置狀況，不論股票、債券、ETF、保單、存款，就貨幣角度來看，建議美元與非美貨幣資產仍維持50比50，若原本美元計價資產占比低於5成，這時也不用急著換回新台幣，反而可趁新台幣升值多換一些美元，若美元計價資產超過5成的人，就可在新台幣回貶時進行調節。

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