撤軍不是說說？俄羅斯大動作移防 整排坦克撤離畫面曝
烏克蘭危機在俄羅斯昨（15）日宣布局部撤軍後似乎出現一線曙光，然而美國與北約諸國仍認為烏俄邊境的重兵佈署只要一天還沒「全面撤軍」，入侵威脅始終存在。不過莫斯科有意在西方施壓下表現軍演結束確實在執行撤離軍隊，透過俄羅斯國防部公布了一段坦克車、駐軍被運上列車撤走的畫面。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-02-16 19:03:13｜2022-02-16 19:04:47
以美國為首的西方體系多預言本周將是烏俄危機關鍵期，而就在先前美國透露的16號「開戰日」前一天，俄羅斯總統蒲亭宣布在克里米亞的軍演結束，靠近烏克蘭邊境的俄羅斯南部、西部軍區部隊將移防駐地，並透過國防部公開畫面，表示軍隊在官方指令下結束演習。
畫面可以看見原先駐軍在烏克蘭東部邊境的數台重型坦克車被運上列車，並沿途運經橫跨克赤海峽、連接俄羅斯塔曼半島的克里米亞大橋，頗有向西方表示莫斯科確實「乖乖撤軍」的意味。
不過老謀深算的蒲亭往往演習後留下軍事裝備，方便未來部隊重新集結，而英國首相強生也指出白俄羅斯、烏克蘭邊境仍有戰地醫院存在，對於莫斯科原先超過10萬俄軍的重兵部署，究竟實際撤了多少軍武和人數也並沒有給出確切的答案，北約諸國仍認為目前的狀況其實與過去幾周的緊張局勢相差不大。
此外，在蒲亭宣布撤軍當日，烏克蘭境內包含國防部、外交部與國營銀行等官方網站也遭到多次網路攻擊，基輔當局轄下網路資訊安全中心亦表示攻擊來源是「計畫失敗的侵略者」，暗指莫斯科在背後操刀，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）也坦言，唯有看到俄羅斯軍隊真的「全面撤軍」的情況下，才會相信俄羅斯是真的打算緩和雙方緊張局勢。