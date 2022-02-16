桃機航警孫女確診！市府擴大匡列 448人檢驗結果曝
中央流行疫情指揮中心今（16）日宣布，國內新增14名本土個案，其中昨日確診的桃機航警（案19763）的同住孫子也染疫，幼兒園緊急停課，桃園市府擴大匡列、採檢448人，稍早結果出爐，全員皆為陰性，預計2/19將會進行二採，在復課前必須做快篩，陰性才能復課。
編輯中心／綜合報導
2022-02-16 19:52:07
今日桃園新增一名確診個案（案19861）為桃園機場航警讀幼兒園的孫女，CT值為18.8，桃園市長鄭文燦表示，市府已針對就讀幼兒園進行擴大採檢，包括師生與陪同家長共計448人，已於今天上午採檢完畢，下午採檢結果出爐，448人皆為陰性，全員預計於2月19日進行二採。
鄭文燦指出，該幼兒園在復課前，須先做快篩，結果陰性始得復課，另因此案有同班與跨班情形，因此針對94名相關接觸者進行匡列、居家隔離，並停課14天至3/1。（編輯：林莞茜）
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