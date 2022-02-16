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認了行賄！批經濟部舞弊還高升　李恆隆嗆：笑死人了

▲前太平洋流通公司董事長李恆隆。（圖／記者潘千詩攝，2022.2.16）
▲前太平洋流通公司董事長李恆隆。（圖／記者潘千詩攝，2022.2.16）

記者潘千詩／台北報導

2022-02-16 19:59:01｜2022-02-16 21:16:43

跨藍綠立委集體貪汙案，台北地院本月進入密集辯論階段，今（16）日登場的是國民黨立委廖國棟，從上午一路開到晚間6時許才結束。前太平洋流通公司董事長李恆隆說，今天開庭的共識是大家一致譴責經濟部、遠東集團徐旭東，希望SOGO案能呈現真正的事實，他更批，經濟部職員還高升公平會主委，「笑死人了！」

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李恆隆庭末受訪時說，今天最大的收穫就是希望SOGO案能夠呈現真正的事實，所有罪魁禍首就是經濟部，這已經不是判輕判重的問題，而是在場的4名被告不管任何立場，大家一致同聲譴責經濟部、遠東集團徐旭東，是今天開庭的共識，沒有任何對立，SOGO被政府跟徐旭東偷了，政府是指經濟部的那些職員，大家都認為最大不對是經濟部。

李恆隆認了他有付錢的事實，李說，自己不做無罪答辯，但做任何事都有一個動機與目的，「我們的動機是經濟部舞弊，今天我們要將舞弊事實完全呈現出來，經濟部這些做壞事的人都高升，還變什麼公平會主委，笑死人了！」

國民黨立委廖國棟說，「我就是被冤枉、被設計、被陷害，我受不了這樣一個過程，因為我完全沒有犯罪，enough（夠了）！enough！」

廖國棟被控對經濟部官員施壓，廖在法庭上答辯指控，SOGO案國家登載不實，明知是假資料到今天還是，「導正，何罪之有？不作為才是有虧職守」，他相信辦公室主任丁復華的專業，照丁復華的稿子質詢、演說，從未收賄、牟利、且公司法是朝野齊聲要修法。

▲國民黨立委廖國棟。（圖／記者潘千詩攝，2022.2.16）
▲國民黨立委廖國棟。（圖／記者潘千詩攝，2022.2.16）
公訴檢察官論告時指出，廖國棟曾誇過丁復華是聰明伶俐的好兄弟、好幹部。廖國棟當場回說，沒錯，他曾經是這麼認為，但現在才發現自己識人不明、用人不當、督導不周。

▲廖國棟立委辦公室主任丁復華。（圖／記者潘千詩攝，2022.2.16）
▲廖國棟立委辦公室主任丁復華。（圖／記者潘千詩攝，2022.2.16）
而丁復華上午僅認犯罪事實，推稱170萬元與自己無關，後來他聽聞廖國棟的說法後，他站起來向眾人哽咽道歉，反省自己不應該做出與職權相關收受賄賂一事，他非常後悔，不知如何彌補，只能誠實面對，願意接受任何處罰，但想爭取緩刑；郭克銘也全盤認罪，說他犯的最大錯誤就是沒有分清楚單純的感謝與行賄的界線，希望法官量刑時給他自新的機會，他會珍惜、不再犯錯。

▲白手套「是知管理顧問」公司總經理郭克銘。（圖／記者潘千詩攝，2022.2.16）
▲白手套「是知管理顧問」公司總經理郭克銘。（圖／記者潘千詩攝，2022.2.16）
北院合議庭另訂18日傳喚國民黨立委陳超明，下周三（2/23）傳喚前時代力量立委徐永明、趨勢民調公司總經理吳世昌；3月2日傳喚民進黨立委蘇震清、蘇的國會辦公室主任余學洋；3月4日傳喚無黨籍立委趙正宇、趙的國會辦公室主任林家騏。全案7月6日上午宣判。

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