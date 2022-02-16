余苑綺抗癌化療崩潰痛哭　手腳發黑痛到像裂開

資深藝人余天、李亞萍的二女兒余苑綺，罹患直腸癌7年，一度康復後又再復發，經手術割除部分淋巴、肺臟，仍與病魔搏鬥中，讓父母相當心疼，今（16）日傳出她因癌指數升高，肝臟、肺臟、淋巴、大腸等處又出現小光點（陰影），再進醫院化療處理，李亞萍接受《NOWnews今日新聞》訪問，談到愛女病情，哭著透露女兒被痛苦折磨，「我也崩潰了」！



李亞萍難過地說，女兒向來是個堅強的人，面對病痛從不掉眼淚，但經歷近70次化療後，真的太痛苦了，余苑綺忍不住在醫院崩潰大哭，說不想再治療了，經過多次溝通，為了一雙兒女，才打起精神就醫。她描述愛女手腳都發黑，泡在水裡感覺彷彿要裂開般的疼痛，比起手術的難受，化療引起的噁心、嘔吐，更讓其承受不住。





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▲余苑綺感性向李亞萍告白，讓媽媽痛哭不已。（圖／《超級夜總會》Youtube）

礙於疫情關係，醫院只能留一人陪病，余苑綺老公在病榻陪伴愛妻，4歲女兒「樂樂」雖不知癌症為何物，卻偷偷面對牆壁拭淚，跟長輩說「討厭醫院、討厭媽媽生病」，讓李亞萍很心疼，她說，余苑綺的兒子才2歲多，剛學會叫媽媽而已，怎麼忍心拋下，「當媽媽的要為小孩著想，要當一個健康的媽媽照顧他們」，以此鼓勵余苑綺。





「她從以前就不喜歡哭哭啼啼，身體好點就帶狗散步、做瑜伽，期許早日能康復，陪伴兒女長大」，李亞萍心疼余苑綺報喜不報憂，總是不想讓家人擔心，卻私下偷偷寫好遺書，從以前對抗癌充滿信心，現在被打倒了，只剩下20%信心。李亞萍形容抗癌跟作戰一樣，「我跟她說，妳一定要打贏，我不能取代她痛苦，更不能打擾她」，現在讓女兒靜養，盼外界為余苑綺加油集氣！





▲余苑綺經歷多次化療，指甲都呈現黑色。（圖／余苑綺臉書）

而余苑綺過年期間在臉書曬出余祥銓給女兒紅包的照片，寫下「舅舅、舅媽發紅包啦！新的一年順順利利」，加上余苑綺和女友柔柔感情穩定，傳出為了讓姊姊早日康復，傳出弟弟余祥銓有意結婚沖喜，不過余祥銓接受《鏡週刊》訪問，坦言一直在籌劃婚禮，礙於疫情關係，結婚喜宴肯定要大肆宴客，以目前狀況來說根本不可能，只能帶待疫情趨緩再舉辦。



