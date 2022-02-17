陳淑芳《早餐》和于子育分蝦捲　致敬封后作《孤味》

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許多影評也給予《我吃了那男孩一整年的早餐》好評，像是雀雀說：「《我吃了那男孩》情節裡多了在告白接力賽中感悟人生的趣味，喜感萌感兼具。」奶媽說：「導演最終讓他們都清過情人節，即便在平日都開出紅盤，在疫情艱困的環境下，導演杜政哲和演員們仍努力的衝刺票房，每個周未都勤跑影廳活動，開出全台破5000萬的好成績，依然穩坐賀歲電影的冠軍寶座。楚知道，原來你不需要完美，就是會有人『不帶企圖』的去愛你，而這，就是佛洛姆眼裡，真正的愛。」膝關節說：「送早餐的學長周興哲，其實也能駕馭青澀內斂的高中生模樣，...李沐詮釋故事裡的吃貨小妹相當到位，好幾幕吃早餐的戲，真能說服觀眾她真心把『吃』，當成是她對故事裡原生家庭失和的情緒紓解。」
電影中，金馬影后陳淑芳扮演周興哲的奶奶，國寶級的演技讓這個刀子口豆腐心的奶奶演來深入人心，一場于子育扮演的媽媽與婆婆的合解戲，一家三口連同周興哲坐在早餐店中吃火鍋，陳淑芳和于子育簡單的對話，幾個眼神，就讓氣氛非常動人，讓一旁看她們演出的周興哲都驚呼：「淑芳阿姨真的太厲害了。」而這場吃火鍋的戲，也成為觀眾難忘的一場戲，在影廳活動時，觀眾都覺得這場雖然短短的，但很觸動情感，直呼超感人，其中兩人分享蝦捲的設定，也同時向前年台灣電影票房冠軍作品《孤味》致敬。
而《孤味》的監製徐若瑄知道淑芳阿姨在台中拍攝《我吃了那男孩一整年的早餐》時，特別叫了餐車到現場，慰勞劇組，更為淑芳阿姨加油打氣，讓她非常開心：「我的女兒（徐若瑄在《孤味》中演陳淑芳的二女兒）真的很了解我，都準備我愛吃的，太貼心了。」
而劉品言在電影中突破演出李沐的媽媽，近來因《華燈初上》表現亮眼的她，再次展現不一樣的演技，為了培養熟悉感，她還特別抽空提前幾天和李沐聊聊天來準備角色，她說：「我在片中扮演項母，就像所有的媽媽一樣，有了小孩後就沒有自己的名字了。」演來頗有感悟！一場李沐誤會周興哲喜歡校花，而在媽媽面前傷心流淚的親情戲，劉品言以雞湯安慰她，原本緊張的母女關係也獲得和解，劉品言含淚說出金句：「這世界上，沒有非在一起不可的事。」讓很多觀眾都紅了眼眶，她與李沐演來非常動人，很多觀眾都說被這場母女和好的戲碼感動。（編輯：楊穎軒）