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陳淑芳《早餐》和于子育分蝦捲　致敬封后作《孤味》

▲《我吃了那男孩一整年的早餐》陳淑芳劇照。（圖／華映娛樂提供）
▲《我吃了那男孩一整年的早餐》陳淑芳劇照。（圖／華映娛樂提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-02-17 02:00:00

校園愛情電影《我吃了那男孩一整年的早餐》由華映娛樂繼去年暑假票房冠軍電影《可不可以，你也剛好喜歡我》之後，再度製作和發行由暢銷小說改編的同名作品。電影由《華燈初上》的金獎編劇杜政哲改編劇本並執導，集合亞洲創作新天王周興哲及怪物新人李沐、新生代潛力演員宋柏緯、何思靜、婁峻碩及林鶴軒（大鶴）共同演出。電影一路領跑賀歲檔票房，突破疫情的影響，在導演杜政哲與演員們齊心努力之下，全台票房突破5000萬佳績，口碑滿滿，除了清新的愛情故事，電影中親情也動人，很多人都被金馬影后陳淑芳的火鍋戲和劉品言的雞湯戲感動到紅了眼眶。

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《我吃了那男孩一整年的早餐》靠著好口碑，在過年檔期一路領先，雖然疫情持續，但票房仍穩定增加，周興哲還被粉絲們封為「國民學長」！而情人節時，周興哲特別抽空和影迷一起

許多影評也給予《我吃了那男孩一整年的早餐》好評，像是雀雀說：「《我吃了那男孩》情節裡多了在告白接力賽中感悟人生的趣味，喜感萌感兼具。」奶媽說：「導演最終讓他們都清過情人節，即便在平日都開出紅盤，在疫情艱困的環境下，導演杜政哲和演員們仍努力的衝刺票房，每個周未都勤跑影廳活動，開出全台破5000萬的好成績，依然穩坐賀歲電影的冠軍寶座。楚知道，原來你不需要完美，就是會有人『不帶企圖』的去愛你，而這，就是佛洛姆眼裡，真正的愛。」膝關節說：「送早餐的學長周興哲，其實也能駕馭青澀內斂的高中生模樣，...李沐詮釋故事裡的吃貨小妹相當到位，好幾幕吃早餐的戲，真能說服觀眾她真心把『吃』，當成是她對故事裡原生家庭失和的情緒紓解。」

電影中，金馬影后陳淑芳扮演周興哲的奶奶，國寶級的演技讓這個刀子口豆腐心的奶奶演來深入人心，一場于子育扮演的媽媽與婆婆的合解戲，一家三口連同周興哲坐在早餐店中吃火鍋，陳淑芳和于子育簡單的對話，幾個眼神，就讓氣氛非常動人，讓一旁看她們演出的周興哲都驚呼：「淑芳阿姨真的太厲害了。」而這場吃火鍋的戲，也成為觀眾難忘的一場戲，在影廳活動時，觀眾都覺得這場雖然短短的，但很觸動情感，直呼超感人，其中兩人分享蝦捲的設定，也同時向前年台灣電影票房冠軍作品《孤味》致敬。

▲陳淑芳（右一）在《我吃了那男孩一整年的早餐》演周興哲奶奶。（圖／華映娛樂提供）
▲陳淑芳（右一）在《我吃了那男孩一整年的早餐》演周興哲奶奶。（圖／華映娛樂提供）
▲《我吃了那男孩一整年的早餐》于子育劇照。（圖／華映娛樂提供）
▲《我吃了那男孩一整年的早餐》于子育劇照。（圖／華映娛樂提供）
而《孤味》的監製徐若瑄知道淑芳阿姨在台中拍攝《我吃了那男孩一整年的早餐》時，特別叫了餐車到現場，慰勞劇組，更為淑芳阿姨加油打氣，讓她非常開心：「我的女兒（徐若瑄在《孤味》中演陳淑芳的二女兒）真的很了解我，都準備我愛吃的，太貼心了。」

▲▼徐若瑄叫餐車慰勞《我吃了那男孩一整年的早餐》劇組、演員。（圖／華映娛樂提供）
▲▼徐若瑄叫餐車慰勞《我吃了那男孩一整年的早餐》劇組、演員。（圖／華映娛樂提供）
▲▼徐若瑄叫餐車慰勞《我吃了那男孩一整年的早餐》劇組、演員。（圖／華映娛樂提供）
而劉品言在電影中突破演出李沐的媽媽，近來因《華燈初上》表現亮眼的她，再次展現不一樣的演技，為了培養熟悉感，她還特別抽空提前幾天和李沐聊聊天來準備角色，她說：「我在片中扮演項母，就像所有的媽媽一樣，有了小孩後就沒有自己的名字了。」演來頗有感悟！一場李沐誤會周興哲喜歡校花，而在媽媽面前傷心流淚的親情戲，劉品言以雞湯安慰她，原本緊張的母女關係也獲得和解，劉品言含淚說出金句：「這世界上，沒有非在一起不可的事。」讓很多觀眾都紅了眼眶，她與李沐演來非常動人，很多觀眾都說被這場母女和好的戲碼感動。（編輯：楊穎軒）

▲劉品言（右）、李沐在《我吃了那男孩一整年的早餐》上演母女和解。（圖／華映娛樂提供）
▲劉品言（右）、李沐在《我吃了那男孩一整年的早餐》上演母女和解。（圖／華映娛樂提供）

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