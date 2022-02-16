HBL／復仇泰山！南山下半場頂住追分壓力 4戰全勝
南山高中今日在HBL高中籃球聯賽準決賽和泰山高中交手，最終南山以82:66擊敗對手，賽後總教練許時清表示，在周五後又是重新開始，希望球員能保持享受比賽的心情。
記者黃建霖/新北報導
2022-02-16 21:13:21
上半場防守做得不好，讓對手攻下44分的泰山，終場休息被教練廖文彬提點，第三節開局加強壓迫，打出一波9:0的攻勢，只可惜後面未能守成，還被對手打回雙位數領先。末節衛冕軍失誤過多、防守籃板也保護得不好，自己在超過4分鐘的時間裡一分未得，被打了一波14:0攻勢，勝負就此底定。
泰山和南山是去年冠軍戰的對手，當時南山在末節一度領先13分的情況下被逆轉，此役再度交手，許時清笑說自己已經釋懷，這一場打起來並無特別感覺，就是希望球員專注去贏下比賽。
談到第三節那一波亂流沒有喊出暫停，許時清坦言是故意不叫，想讓球員自己在場上解決問題。「也還好幾波快攻得手，沒有讓分數直接被拉開，球員也有頂住壓力。」
去年小心翼翼但在冠軍戰慘遭逆轉，今年南山更衣室的笑聲更多，許時清也認為輕鬆一點的心情，球員可能比較沒有壓力。「只要他們不要在場上嘻嘻哈哈，那我覺得笑一下也不錯。」