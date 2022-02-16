COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

HBL／復仇泰山！南山下半場頂住追分壓力　4戰全勝　

▲南山球員宋昕澔 。（圖／高中體總提供）
▲南山球員宋昕澔 。（圖／高中體總提供）

記者黃建霖/新北報導

2022-02-16 21:13:21

南山高中今日在HBL高中籃球聯賽準決賽和泰山高中交手，最終南山以82:66擊敗對手，賽後總教練許時清表示，在周五後又是重新開始，希望球員能保持享受比賽的心情。

我是廣告 請繼續往下閱讀
上半場防守做得不好，讓對手攻下44分的泰山，終場休息被教練廖文彬提點，第三節開局加強壓迫，打出一波9:0的攻勢，只可惜後面未能守成，還被對手打回雙位數領先。末節衛冕軍失誤過多、防守籃板也保護得不好，自己在超過4分鐘的時間裡一分未得，被打了一波14:0攻勢，勝負就此底定。

泰山和南山是去年冠軍戰的對手，當時南山在末節一度領先13分的情況下被逆轉，此役再度交手，許時清笑說自己已經釋懷，這一場打起來並無特別感覺，就是希望球員專注去贏下比賽。

談到第三節那一波亂流沒有喊出暫停，許時清坦言是故意不叫，想讓球員自己在場上解決問題。「也還好幾波快攻得手，沒有讓分數直接被拉開，球員也有頂住壓力。」

去年小心翼翼但在冠軍戰慘遭逆轉，今年南山更衣室的笑聲更多，許時清也認為輕鬆一點的心情，球員可能比較沒有壓力。「只要他們不要在場上嘻嘻哈哈，那我覺得笑一下也不錯。」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
誰才是你心中的台灣經典不敗男團？

誰才是你心中的台灣經典不敗男團？

繼續作答
即時
推薦閱讀