遭四叉貓質疑「禮簿貼名片」 民眾黨參選人怒嗆送紙紮屋
網紅「四叉貓」劉宇今（16）日晚間在臉書上PO出照片，詢問政治人物是否都會在婚喪喜慶簽名的禮簿上，貼上自己的名片？而該名片的所有者，為民眾黨提名的台中市議員參選人江和樹。稍晚江和樹也在個人粉專進行直播，長達將近一小時的直播，江和樹都針對四叉貓氣憤叫罵，除了表示自己一開始是效法民進黨台中市議員，已經很久沒有這樣做以外，更在桌上擺滿紙紮屋、冥府地契，並放上四叉貓的照片，嗆聲意味濃厚。
記者丁上程／綜合報導
2022-02-16 22:19:40
四叉貓昨（15）日晚間先是在臉書上PO文指出，江和樹的妻子曾經於108年犯下妨害投票罪，內容是因為江和樹在參選大里區立德里里長時，妻子曾經唆使民眾遷戶口到立德里以投票給江和樹，最終遭判刑兩個月，緩刑兩年；而今日晚間四叉貓再度在臉書上PO出一張照片，為江和樹在他人婚喪喜慶用的禮簿上貼上自己的名片，詢問「政治人物都這麼做或單純是個案特例？」
而PO文不到一小時，江和樹本人則隨即在個人粉絲專頁開直播，只見畫面中的長桌上，擺滿了疑似要焚燒給亡者的「紙紮屋」、一籃水果，而桌子正中央則擺有眼睛被貼上膠布的四叉貓照片，甚至還有寫著四叉貓的名字「冥府地契」，整個畫面佈置如同靈堂般，挑釁意味濃厚。
只見直播中江和樹時不時大聲疾呼，直言「選舉有需要選成這樣？別侮辱我，侮辱我就算了，還侮辱到我的家人。」江和樹氣憤表示，貼名片已經是去年四月的事情，也質疑該張照片不是家屬拍的。「我比家屬更孝順，我每天都去簽名！」江和樹強調，之所以自己會這樣貼，是因為之前民進黨台中市議員張玉嬿也這樣處理，「我已經好幾年不做了！」