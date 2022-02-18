升息動盪年／專家預期　台幣Q2有望重回28元

美國通膨難抑制，市場預期聯準會（Fed）3月一定會升息，華爾街更預估升2碼（0.5%）機率逾6成，而台灣何時會升息也引發關注。台新銀行首席外匯策略師陳有忠接受《NOWnews今日新聞》採訪表示，若美國3月升1碼，台灣可能6月跟進，如果連續升息且超過2碼，不排除提前至5月升息可能。至於新台幣兌美元近來盤中回貶到27.9元價位，在美元看升下，匯銀人士認為「目前看起來才剛貶，還不是真正貶值高峰期」，新台幣第2季有機會重回「28元」，甚至不排除再下探28.5元的可能。
記者顏真真/台北報導
2022-02-18 17:10:17
陳有忠分析，台灣升息一定是在美國之後，現在已不是美國3月會不會升息的問題，而是會升1碼還是2碼？華爾街預期升息2碼機率超過6成，屆時台灣也會加緊升息腳步，目前看起來台灣6月升息機率較大，若美國3月升息1碼，台灣可能6月就會升息，若升息2碼就不敢保證，要看是3月一次升還是5月再升，若3月、5月連續升息，不排除台灣央行在5月就召開臨時理事會提前升息，但升幅可能一次半碼，畢竟台灣物價上漲壓力沒有美國這麼不像話，加上新台幣兌美元升值，也抵銷一部分進口物價上漲壓力。
至新台幣近來出現回貶，並見到「27.9字頭」，今年是否會進一步看到28元？匯銀人士斬釘截鐵的說：「當然會見到」。這兩年新台幣太強有點強到不太像話，主要是結構因素，受到疫情影響，國內美元供需失衡，美元需求沒出來，台灣出口暢旺，貿易持續順差，出口商賺美元換台幣，進口商卻因塞港、買原物料不順利，阻檔美元買盤，而且美元供需看起來仍在失衡狀態中，因此，新台幣兌美元還是偏升。
不過，近日情勢有點轉變，匯銀人士解釋，除可能跟市場預期邊境管制可能鬆綁，還有農曆年前的新台幣需求高峰期已過，元宵過後用不到的錢本來就會回到金融體系，因此，元宵後新台幣就該回貶，只是今年因疫情影響，新台幣需求高峰效應較小，有些用不到的錢提前回存到金融體系。
當然，近日新台幣有點回貶，也受到俄烏局勢緊張影響，美股重挫，台股也跌，外資賣台股匯出，對新台幣也造成貶壓，「新台幣第2季貶壓會比較大」，尤其如果邊境慢慢鬆綁，美元需求增加，有些學生也有留學需求，邀使新台幣面臨貶壓，陳有忠也覺得「目前看起來台幣才剛貶，還不是真正貶值高峰期」。
就去年來看，去年上半年新台幣兌美元都在28元以上價位，下半年才升破28元，最近新台幣稍貶至27.9元，但還是有點貴，匯銀人士直指「新台幣兌美元可能要到第2季才有機會慢慢重回28元，下半搞不好會回到28.5元，反映美元升息態勢」。不過，陳有忠認為，還是要看結構變化，若邊境遲不開放，結構沒改變，新台幣貶值空間也會有限。