NOW早報／納豆驚傳「無法認人、說話」　經紀人26字回應

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據《三立新聞網》報導，納豆目前雖然清醒，但因為後遺症影響，現階段認不得人，也無法開口說話跟有肢體動作，女友依依情人節當天才會發文幫他集氣，而納豆主持的節目《同學來了》18日將復工，由於他已經告假到5月份，電視台正在找代班人選。
針對納豆最新病況，經紀人鄭重澄清：「我這幾天都有跟納豆視訊通話，狀態並非報導所寫的，謝謝大家！」
依依3天前在臉書發文，透露納豆始終扮演帶領她前進、開導、陪伴及照顧的角色， 現在對方生病了， 承諾會打起精神，變得更積極、堅強， 因為納豆不會想看到她因此而喪志， 特別是在最需要她照顧和陪伴的時候。
「豆很辛苦的撐過了最難熬的時間， 他讓我們每個人都充滿希望， 所以我也會加油， 除了繼續陪著你走完這條路之外， 我會當一個不讓你擔心女朋友 」，依依說道。
今日天氣／桃園以北、東部濕涼！中南部多雲到晴 需注意溫差
根據中央氣象局預報，今（17）日苗栗以北雲量偏多，主要降雨區落在迎風面的桃園以北及東半部地區，基隆北海岸及宜蘭的降雨較明顯，雨勢也比較持續，今一整天還是偏陰雨的天氣，中南部則雲量較少，大致為多雲到晴的天氣。
至於溫度方面，今天清晨各地仍偏冷，溫度普遍在13至15度，花東稍高約16至18度，白天大陸冷氣團減弱，北台灣高溫回到20、21度，比今天溫暖，其他地區大約為23、24度，高屏及台東則可達25至27度，不過要注意溫差。
醫估出國旅遊暑假解封 這措施恐無法返台「風險還是有」
觀光局日前表示，今年下半年有望開放跨境旅遊，基層醫療協會理事長林應然昨（16）日接受《NOWnews今日新聞》時分析，暑假時台灣就有可能解封出境限制，建議可先讓已完整接種疫苗的民眾出國旅遊，未來檢疫天數也有望再縮短，不過可能造成國人無法回國的入境需檢附PCR陰性證明措施，可能還會持續實施，直到全世界疫情趨緩才會解除。
我國新冠疫苗第三劑覆蓋率已破三成，民眾期盼能盡早出國旅遊，昨中央流行疫情指揮官陳時中指出，打疫苗能保護自己不會重症，但在傳播方面「突破性感染仍多」，因此要出國還要觀察。陳也提到，目前打第二劑者仍有保護力，目標期望三月中時第三劑能打五成，屆時第二劑加第三劑涵蓋率就會有九成。至於出國則要「危邦不入」、「謀定後動」，避免疫情風險高國家，並看清國際疫情再考慮。
林應然分析，過去疫情嚴重，政府封鎖海關，非國人無法入境，未來若要解封，政府一定會採逐步開放，不會一開始就全面開放國人跨境旅遊，因此會先依照需求，從商務旅遊慢慢擴展到個人旅行，且也會針對風險較低的國家先開放，「他一定慢慢一步一步走台階下來，他不可能一下就跳下來」。
有醫師談到，台灣18歲至29歲族群疫苗接種率達99.9%，為獎勵他們，可先讓這族群出國旅遊，不過林應然認為，不應以年齡篩選，應該是從有無施打疫苗為依據，讓已完整接種兩劑，甚至是已施打三劑者優先出國。
林應然預估，暑假有望全面開放，歐美各國已紛紛解除入境限制，打完兩劑疫苗即可入境免隔離，屆時台灣第二劑加第三劑疫苗涵蓋率可能也已達到八至九成，更重要的是現在台灣應對沒打疫苗者進行生活加強限制，例如沒打疫苗不能內用等，這並非是要侵犯民眾權益，而是要鼓勵甚至強迫民眾接種疫苗。
目前我國入境仍需要取得PCR檢測陰性證明，且入境後仍需隔離，林應然預測，未來若有施打疫苗，再搭配檢測證明，入境後有望免隔離，或是會逐步縮短檢疫時間都有可能，關鍵在於施打疫苗可保護自身，且即使染疫病毒量較低，對社區傳染性也低。
不過被問及民眾出國染疫後，是否可能會因無法取得陰性證明而不能返台，林應然則坦言「風險還是有啦」，他解釋，各航空公司還是會要求搭機應出示陰性證明，不過未來隨著大家打完疫苗，若染疫也無妨，有可能就可以取消，只是在開放跨境旅遊初期，可能還是會先持續實施一段時間，等到台灣施打率高，新型變異株Omicron較溫和，台灣可以承受感染風險，世界疫情也趨緩就能取消。
許瑋甯爆「停工到年中」！新婚2個月傳懷孕 25字回應了
37歲許瑋甯拍《當男人戀愛時》與邱澤來電，去年12月登記結婚，成為新手人妻的許瑋甯火速展開工作，5天前亮相新戲《第九節課》的記者會，當時許瑋甯身穿緊身窄裙，小腹一片平坦，不過昨（16）日周刊爆料，許瑋甯殺青後將會一路停工到年中，疑似肚裡已有邱澤「愛的結晶」。
據《鏡週刊》報導，許瑋甯拍完《第九節課》之後，已經在洽談下一部戲，原本對劇本表現出很有興趣的樣子，結果最後以「檔期與別的工作有所重疊」的理由辭演，但其實許瑋甯到年中前工作行程都空白，因此圈內傳出許瑋甯懷孕一說，推估這才是推掉工作的真正主因。
不過從許瑋甯登記結婚到5天前露面，中間已經隔了2個月，許瑋甯新戲的高中老師造型，常穿襯衫窄裙，不像是懷孕的樣子，《NOWnews今日新聞》求證許瑋甯懷孕一說，她透過經紀人否認：「目前沒有，都在專心工作，其他順其自然，謝謝大家關心。」
烏克蘭戰爭危機！學者：短期內應不會開戰
俄羅斯在靠近烏克蘭邊界10萬大兵集結，美國情報機構甚至宣稱俄軍將於16日進攻烏克蘭。俄羅斯總統普丁15日與德國總理蕭茲會晤，普丁表明不要戰爭，同意繼續外交斡旋，並開始從白俄羅斯撤軍，但西方國家仍存疑。對此，熟悉國際情勢的學者認為，在短期之內，俄羅斯與烏克蘭之間應不至於開戰。
淡江大學歐洲研究所副教授張福昌表示，俄羅斯宣布撤軍3萬人是一個好的跡象，所以短期之內應該不至於發生戰爭。針對美英法等西方國家不斷宣稱俄羅斯即將打烏克蘭，或是將推翻烏克蘭澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）政府的說法，張福昌認為美國是利用機會帶風向，獲取政治紅利，屬於「假消息」戰。
張福昌表示，美國對烏克蘭危機的處理態度，可以作為國人日後判斷美國處理台灣問題的參考；德國總理蕭茲表明烏克蘭加入北約「不是議題」，顯示西方國家只把烏克蘭當作一個對抗俄羅斯的棋子，烏克蘭要不要加入北約，俄羅斯沒有否決權，但是烏克蘭加入北約的議題也是不存在。
張福昌認為，要解決烏東戰爭危機，烏克蘭政府可以妥協，宣布暫時不申請加入北約，此舉也可以給美國與俄羅斯等國家下台階。
台灣國際戰略學會研究員黃惠華表示，烏克蘭內部處於分裂，烏東比較親俄，說俄語、信奉東正教，烏克蘭西部比較親歐洲，信奉天主教，蘇聯解體後一直想加入北約，但因為烏東親俄勢力反對加入北約，內部無共識讓烏克蘭加入北約遲無進展。
黃惠華也表示，烏克蘭內部局勢混亂，政治結構結合舊蘇聯時代封建制度與西方民主政治，領導人只想鞏固自身利益與政治權力，不是為了國家好，造成政治鬥爭導致30年民主改革無進展。
LINE「已讀功能」原始用途超偉大！眾驚長知識：可以救命
通訊軟體LINE自從問世後，就迅速廣為流傳，也成為台灣人最主要使用的訊息媒介之一，就有網友好奇，其中的「已讀功能」到底有什麼優點？貼文一出立即引起熱議，不少人透露製作團隊發明「已讀功能」的原因，其實背後藏有洋蔥：「本來是在有重大災難時用來證明你還活著的功能。」
該名網友15日在PTT貼文，他以「已讀這功能有什麼優點？」為題，表示LINE的已讀功能推出後，會讓對方知道你看訊息了沒，「秒讀被說壓力好大，太久不讀又被說都不看訊息是怎樣」，讓他好奇發明這個功能的優點在哪，「有人能告訴我嗎？」
貼文一出，網友紛紛留言，「讓你可以上演內心小劇場殺時間」、「已讀好啊，代表對方看過，不然都不知道對方有沒有在看」、「已讀本身沒問題，有問題的是自己在小劇場」、「這功能很棒啊，是你自己想太多了」、「讓你知道沒戲了」、「已讀真的會讓等訊息的人開始小劇場」。
另外，還有內行網友指出，「記得這是因為311大地震而發明的功能」、「在救難上很有幫助，當初是從這裡來的」、「那是用於重大災害發生時，通訊不穩，無法傳送大量數據的時候，簡單的已讀訊息可以讓你知道親人還活著可以看手機」、「聽說是為地震發明，好像是若找不到親人之餘，若看到他已讀，那可能還平安」、「本來是在有重大災難時用來證明你還活著的功能」。
事實上，LINE的已讀功能確實是在2011年3月11日東日本大震災後才開發並應用，為的就是在災害發生時，在不方便傳訊息的狀況下，還能透過這個功能確認對方是否平安。根據維基百科，LINE的宣傳部門也直言：「LINE服務不是陌生交友工具，而是作為家人、朋友間的通訊工具推出的。為使通訊與實際交談的狀態更為相近，我們加上了用於提示訊息已經傳達給對方的已讀功能。」（編輯：郭佩蓉）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。