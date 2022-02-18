升息動盪年／賺「雙率」先卡位　美元優利定存建議這樣選

我是廣告 請繼續往下閱讀
因應當前趨勢及投資人需求，北富銀也祭出「虎利好康」美元優利方案，至2月25日止，在營業時間透過行動銀行的「美元優利」專區，以新台幣活儲帳戶換匯轉存辦理美元定存，不僅享有1個月年息1%的優惠利率，還可再享換匯3分優惠，如果有美元保單繳費需求或有意布局美元計價商品，不妨把握這次專案機會降低持有美元的成本。
渣打銀行也針對全新貴賓戶推出短期外幣定存優惠專案，3月底前，美元3個月期定存年利率最高享0.98%，人民幣6個月期定存年利率最高享2.3%，兩方案均限量優惠，額滿為止。除定存外，渣打銀行也針對活存推出「虎利全開」美金活存加碼專案活動，只要3月底前至活動官網完成登錄，美金活存新資金可享加碼最高0.78%優惠年利率，全新開戶並加入渣打優先理財，再享額外加碼0.3%優惠年利率，透過線上換匯金額達新台幣48萬元，還可額外加碼0.1%優惠年利率，合計最高加碼1.18%。
永豐銀行則因應客戶即時理財需求，自今年2月起，每逢雙月推出為期10天（營業日）的線上換匯減分優惠，至2月23日皆可享線上換匯減分限時優惠，美元減4分、人民幣減1.5分。另於今年3月31日前提供美元、人民幣優利定存專案，客戶可臨櫃辦理或透過永豐MMA金融交易網、行動銀行或DAWHO APP等線上管道，享有美元、人民幣12個月期定存年息優利，美元最高0.4%、人民幣最高2.3%。
上海商銀則在農曆年後，推出短期「快閃紅包專案」，共有美元及人民幣2種幣別可選擇，但必須在網路以新台幣或其他外幣換匯轉存，存期均僅有2週、利率為年息5%，單筆須達1000美元以上，每人限額1萬美元；人民幣單筆需達1萬元以上，每人限額人民幣5萬元，另提供網路換匯的匯率優惠，專案期間為2022年2月7日至25日且額度有限，額滿截止。
台新銀行的GO吉利外幣定存專案，承做門檻低1000美元就能承做，只是10萬美元以上可享更優惠的利率。以單筆承作10萬美元為例，第1到2個月年息0.45%、第3個月年息2.1%，存滿3個月平均優惠年息可達1%，是一般美元3個月期定存牌告利率8倍以上。
中信銀行外幣換匯優利定存專案，至3月31日止，只要1000美元以上，14天期年息2.68%，存1萬美元以上，14天期享年息3.28%，3個月期1.08%，新資金或換匯10萬美元以上3個月期年息平均1%。