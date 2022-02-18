升息動盪年／靠戰爭賺黃金財？專家建議避險區間操作

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至於金價會不會再掉下來？楊天立說「當然不會」，但如果因為俄烏事件去追金價風險非常高，因為市場普遍認為不會開打，而且目前看來這場角力美國已贏了，美國得到想要的利益，即美元地位及金融霸權，因此，「短線想靠戰爭做金價是賺不到錢的」，除非是高手做期貨、選擇權，一般投資人做現貨是賺不到錢。
雖然金價看起來不會飆漲噴出，除非有大規模戰爭發生或通膨失控，美國貨幣政策無法壓制通膨，並影響到經濟及股市，不然，金價將呈現「溫和緩漲」格局。楊天立解釋主要是經濟基本面在改善，事實上去年亞洲市場黃金供應就開始吃緊，消費及工業需求增加，加上有少量避險資金進來，讓金價慢慢獲得支撐，底部往上墊，今年1月一度見1877美元，但因避險資金不會追高，之後金價又掉下來，也沒破前底，低點仍慢慢墊高，畢竟有實質需求支撐，加上這幾天俄烏緊張局勢，之後金價就進入高檔震盪，目前有點漲不動，除非有大規模戰爭，才可能造成金價短線出現噴出的漲幅。
面對通膨議題，楊天立說通膨對黃金有利是在兩種情況下，一種是通膨真的發生，黃金一定會漲，但若不是很嚴重，黃金什麼時候漲，就是引發通膨恐慌時才會漲，只是目前大家都知道有通膨，並沒有引發恐慌，所以黃金呈現溫和上漲，加上黃金平均年人波動度不過10%、12%，股票隨便就是20、30%，黃金這時候比較適合做「避險布局」。
至於金價今年可能再見2000美元？楊天立也不敢保證，因為變數很多，尤其目前金價在1870至1888美元是很重的技術壓力線，站穩後才有機會看到2000美元，而且要真的出大事，包括發生大規模戰爭，還有美國貨幣政策失效無法抑制通膨，並導致經濟及股市受挫，金價才可能飆漲，這時才有可能見到2000美元。
台新銀行首席外匯策略師陳有忠也認為，在升息及通膨壓力之下，黃金不易有大行情，尤其通膨及升息對黃金不是好事，因為黃金沒有孳息，只能賺價差，也算是災難財，最近金價飆漲就是因俄烏局勢緊張，戰爭可能一觸即發，導致避險資金湧入黃金市場，但逃難不只會帶黃金，也會帶美元，一般來說，美元強時，黃金表現就會偏弱，尤其美元升息，錢就會往美元跑，黃金則沒有利息可賺，因此，黃金價格會走區間。
不過，由於目前看來未來原物料還是缺，陳有忠表示，除非疫情馬上結束，如果原物料及油價仍居高不下，黃金走勢也不會太弱，建議仍區間操作，漲到1900美元可以逢高出脫，等到跌到1700美元以下再逢低承接，黃金比較適合區間操作的投資標的，也較易賺到價差。