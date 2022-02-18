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升息動盪年／靠戰爭賺黃金財？專家建議避險區間操作

▲俄烏緊張局勢讓國際金價再度飆漲，不過面對升息、通膨年，在美元看多之下，專家認為黃金沒有孳息可領，建議區間操作，不要看太好，但也不會太差。（示意圖／記者顏真真攝）
▲俄烏緊張局勢讓國際金價再度飆漲，不過面對升息、通膨年，在美元看多之下，專家認為黃金沒有孳息可領，建議區間操作，不要看太好，但也不會太差。（示意圖／記者顏真真攝）

記者顏真真/台北報導

2022-02-18 17:09:34

在新冠肺炎疫情持續籠罩下，全球面臨通膨危機，美國更因抑制不住高通膨率，市場預期今（2022）年3月將升息至少1碼，加上近期蘇烏局勢緊張，資金也轉往美元及黃金避險，金價一度逼近1880美元。面對通膨年、升息年，金融市場動盪加劇，黃金還可追高嗎？專家認為若希望發「戰爭財」，現在黃金不是好的選擇，即便因疫情看來還會持續，原物料及油價仍將居高不下，金價表現不會太差，但也不好太好，畢竟黃金沒有孳息可領，只能賺價差，因此，除非通膨失控或有大規模戰爭，建議黃金在這時候較適合做「避險」布局，並採區間操作。

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有「黃金王子」之稱的台灣銀行貴金屬部經理楊天立接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，其實金價從去年8月至今一直呈現「緩漲」格局，只是投資人一直沒注意到，大家還是把錢放在股票等風險性資產，直到俄烏緊張局勢升高，金價上漲才受到關注，但也只是回到去年1月的價位，一點都不高，去年8月金價一度跌至1680美元，當時他就認為金價會漲，只是過程中金價是漲漲跌跌，但也從1680美元漲到最近高點1879.5美元，漲了近200美元，底部也越墊越高。

至於金價會不會再掉下來？楊天立說「當然不會」，但如果因為俄烏事件去追金價風險非常高，因為市場普遍認為不會開打，而且目前看來這場角力美國已贏了，美國得到想要的利益，即美元地位及金融霸權，因此，「短線想靠戰爭做金價是賺不到錢的」，除非是高手做期貨、選擇權，一般投資人做現貨是賺不到錢。

雖然金價看起來不會飆漲噴出，除非有大規模戰爭發生或通膨失控，美國貨幣政策無法壓制通膨，並影響到經濟及股市，不然，金價將呈現「溫和緩漲」格局。楊天立解釋主要是經濟基本面在改善，事實上去年亞洲市場黃金供應就開始吃緊，消費及工業需求增加，加上有少量避險資金進來，讓金價慢慢獲得支撐，底部往上墊，今年1月一度見1877美元，但因避險資金不會追高，之後金價又掉下來，也沒破前底，低點仍慢慢墊高，畢竟有實質需求支撐，加上這幾天俄烏緊張局勢，之後金價就進入高檔震盪，目前有點漲不動，除非有大規模戰爭，才可能造成金價短線出現噴出的漲幅。

面對通膨議題，楊天立說通膨對黃金有利是在兩種情況下，一種是通膨真的發生，黃金一定會漲，但若不是很嚴重，黃金什麼時候漲，就是引發通膨恐慌時才會漲，只是目前大家都知道有通膨，並沒有引發恐慌，所以黃金呈現溫和上漲，加上黃金平均年人波動度不過10%、12%，股票隨便就是20、30%，黃金這時候比較適合做「避險布局」。

至於金價今年可能再見2000美元？楊天立也不敢保證，因為變數很多，尤其目前金價在1870至1888美元是很重的技術壓力線，站穩後才有機會看到2000美元，而且要真的出大事，包括發生大規模戰爭，還有美國貨幣政策失效無法抑制通膨，並導致經濟及股市受挫，金價才可能飆漲，這時才有可能見到2000美元。

台新銀行首席外匯策略師陳有忠也認為，在升息及通膨壓力之下，黃金不易有大行情，尤其通膨及升息對黃金不是好事，因為黃金沒有孳息，只能賺價差，也算是災難財，最近金價飆漲就是因俄烏局勢緊張，戰爭可能一觸即發，導致避險資金湧入黃金市場，但逃難不只會帶黃金，也會帶美元，一般來說，美元強時，黃金表現就會偏弱，尤其美元升息，錢就會往美元跑，黃金則沒有利息可賺，因此，黃金價格會走區間。

不過，由於目前看來未來原物料還是缺，陳有忠表示，除非疫情馬上結束，如果原物料及油價仍居高不下，黃金走勢也不會太弱，建議仍區間操作，漲到1900美元可以逢高出脫，等到跌到1700美元以下再逢低承接，黃金比較適合區間操作的投資標的，也較易賺到價差。

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