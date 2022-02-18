升息動盪年／「錢」進海外投資夯　銀行理財平台大比拚

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此外，近2年國人熱衷於碎片化海內外投資，根據國泰證券觀察，在整體市場複委託熱潮中，小額投資族的比重逐年增加，因其受限於有限的資金，大多以小額或定期投資的方式進行，根據主管機關數據顯示，以海外投資來說，2021年國人以美股「定期定股」方式買賣外國有價證券，累積超過新台幣42億元，顯現國人對於定期投資有一定程度的需求，尤其美國市場占海外投資比重舉拉升至近77%，代表國人布局海外投資高度偏好美股，其中，2018年主管機關正式開放國內證券商提供投資人美股「定期定股」服務後，即成為熱門投資方式，且年年成長，2021年相較於前一年同期年增率逾118%。
也因為看準海外投資熱潮，行也紛紛推出便利、多元化的投資理財工具，鼓勵客戶「活理財」，像是永豐銀行旗下「永豐 ibrAin 智能理財」運用股債互補特性，以境外掛牌美國、非美已開發股票ETF與債券ETF為投資標的，透過「資產再平衡」理性投資機制，適時建議客戶做部位加減碼，去年更首創客戶免跑分行、線上即可簽署投資顧問委任契約。
至於「大戶 DAWHO」數位帳戶則整合集團資源推出「大戶投」，以DAWHO數位帳戶作為股票交割戶，便利年輕族群輕鬆敲進台、美股，至去年底累積近20萬用戶完成綁定，再加上首創「ShareShares」平台，新台幣1000元即可定期定額投資美國股市、熱門ETF逾30檔精選標的，即日起至今年12月底享申購手續費0.3%優惠，賣出免手續費。
而去年初永豐 MMA 金融交易網上推出的「美股專區」則有超過450檔美股、170檔海外ETF供選擇，客戶可在專區輕鬆查詢個股相關數據、快速連結下單。
至於台北富邦銀行則提供美國股票與 ETF 申購，申購與賣出手續費皆為1.5%。玉山銀行海外ETF視各產品不同，買進手續費約1-2%、贖回手續費約0.5-1%，可申購超過150檔全球市場 ETF。台新銀行境外ETF申購和贖回手續費則在1-1.5%不等，但設有最低收取金額。
此外，銀行觀察也發現，投資人在入門美股投資常遇到的問題包括開戶障礙、資金門檻、投資標的資訊不清楚、交易不即時，必須有好工具才可以進行隨買隨賣操作，滙豐銀行就推出美股隨買隨賣功能，讓投資人可以在變化萬千的股票市場中即時更新投資部位，無需等待交割。當天即可立即獲利出場，賣出成交後即可再度買進，讓資金運用更靈活，而系統於下單前確定是否足額投資，投資人更可以免除違約交割的風險。
不過，在美股投資波動較大的環境下，投資人也需留意2022年隨著經濟回溫、全球通膨不斷上升及美國聯準會（Fed）貨幣緊縮政策的時空背景，在升息前，美股普遍呈現下跌走勢，而未來進入升息循環後，美股市場焦點仍將有機會重回基本面，國泰證券建議投資人，在股市震盪的過渡時期，投資操作需謹慎為宜，投資人不妨可採取具有分散風險、可攤平長期投資成本優勢的「美股定期定股」投資方式，透過長線投資換取未來潛在資本利得，在股市動盪期不失為一個較為穩健的投資策略。