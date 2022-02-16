巴戈曾獲3座主持金鐘獎　去年最後亮相身影瘦了

資深藝人巴戈今（16）日晚上傳出因罹患胰臟癌，在林口長庚醫院離世，享壽67歲，巴戈8歲以童星出道，參與不少電影演出，1986、1987年與鄒美儀曾主持華視綜藝節目《雙星報喜》，兩度榮獲電視金鐘獎最佳綜藝節目主持人獎，1991年與方芳芳搭檔主持《就在今夜》，第三度拿下最佳電視綜藝節目主持人獎。





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▲巴戈（右）近年擔任台灣優質生命協會理事長，協助不少年長的資深藝人。（圖／翻攝向娃FB）

巴戈8歲以童星出道，參與不少電影演出，曾就讀國立藝專美工科。畢業後他加入華視擔任演員，1986年、1987年與鄒美儀主持華視綜藝節目《雙星報喜》，兩度榮獲電視金鐘獎最佳節目主持人獎。 他主持的經典節目包括《強棒出擊》、《女丑劇場》、《雞蛋碰石頭》、《雙星報喜》、《江山萬里情》等等。在90年代，他更擔任過金鐘、金馬、金曲獎等三金頒獎典禮的主持人。





▲巴戈2019年和明星好友齊聚慶生。（圖／翻攝向娃FB）

▲巴戈（中）和圈內好友們長期保持好交情。（圖／翻攝向娃FB）

為了讓孩子有好的教育環境，他20多前曾移民美國，目前大兒子巴笙、小兒子巴策、二女兒巴勻都在美國工作，大女兒巴云則在台灣任職，他淡出螢光幕後曾表示，60歲後退休想要環遊世界，沒想到接下台灣優質生命協會理事長，協助不少年長的資深藝人，他頗有感觸地說：「人要看開點，知足常樂才是幸福！」2019年12月他嫁女兒，當時女兒漂亮外貌還引起轟動。他和好友陳美鳳、劉福助等人經常聚會，去年10月，陳美鳳等人為劉福助慶祝81歲生日，巴戈也到場祝賀，身形略微削瘦但氣色還不錯，勾起粉絲許多懷舊回憶。



