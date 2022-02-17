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面試必問離職原因！千萬別說「個人發展」　這樣回才加分

▲年後轉職正夯，面試都會被問為什麼想換工作？人力專家分享，別再只回答「個人發展受限」，改口這樣說反而有機會加分。（圖／取自pexels）
▲年後轉職正夯，面試都會被問為什麼想換工作？人力專家分享，別再只回答「個人發展受限」，改口這樣說反而有機會加分。（圖／取自pexels）

記者黃韻文/綜合報導

2022-02-17 08:00:00

面試問題八九不離十，幾乎所有面試官都會問：「為什麼想要換工作？」絕大多數的人會回答：已經學不到新東西、沒什麼升職加薪的機會、現在工作不是很開心。職場網紅瑞秋姐姐高喊，千萬別再這樣回答，「煮熟的OFFER都被你搞飛了」。

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面試一定會被問到的問題，就是「為什麼想要換工作」。有「求職救星」之稱的瑞秋姐姐，是英國曼徹斯特大學人力資源碩士，具多國工作經驗，她以過去擔任面試官的經驗分享，遇到面試官這樣問，別再說「個人發展受限」，可套用公式回答，跳槽原因＝「肯定前一份工作帶來的成長」＋「為什麼在這時間點考慮換工作」＋「下一份工作想找什麼職務」

▲面試被問到為什麼想換工作，多數人都回答：已經學不到新東西、沒什麼升職加薪的機會、現在工作不太開心，沒什麼加分作用。（示意圖，非當事人／取自pexels）
▲面試被問到為什麼想換工作，多數人都回答：「已經學不到新東西、沒什麼升職加薪的機會、現在工作不太開心」，對於面談沒什麼加分作用。（示意圖，非當事人／取自pexels）
瑞秋姐姐解釋，公式第一步，先肯定前一份工作帶來的舞台，哪怕和前公司有多不愉快，任何工作都會有所成長，且新公司「一點都不想聽你吐苦水」，在前一份工作的經歷和個人成長，都是接下來面試過程的重點。

公式第二步，表達為何現在想換工作時，千萬不要帶任何情緒。瑞秋姐姐說，「我相信大部分人離職的原因，都是原有工作遇到發展瓶頸，在原公司已經沒有辦法達到預期目的」。建議可以先介紹自己目前的工作內容，再說希望自己之後拓展的工作方向是什麼。

瑞秋姐姐舉例示範：「過去兩年多我一直獨立負責電商行銷的策劃，我有跟主管表達想接觸廣告投放的想法，但的確目前的業務發展沒有這樣的機會，所以我現在尋找的工作機會，是希望能夠讓我發揮過去工作經歷的優勢，同時能接觸拓展到廣告投放的工作方向。」公式第三步，表現出對新工作的積極，而不是還沒開始就擔心做不來，或是抱著養老的心態。

除了「個人發展受限」這個常見的離職原因，瑞秋姐姐也整理在實際面試過程中，最多人提出的離職原因，以及更理想的回答公式。瑞秋姐姐認為，「真實真誠、積極正面、清楚的發展目標」，才是絕大多數面試官喜歡聽到的答案。

※離職原因回答公式：

■因為遇到職位瓶頸
公式：目前工作內容＋期待未來拓展工作方向

■因為薪水太低
公式：個人成長價值＋薪資體系客觀原因無法突破

■人際關係有點問題 
公式：目前團隊合作方式＋自己期望的正面團隊氛圍

■在試用期內就離職了
公式：磨合過程＋巨大差異＋新職位訴求

■遇到公司倒閉／業務調整
公式：如實說明原因＋介紹原工作內容＋新職務的訴求

■想要跳出舒適圈
公式：感謝前東家給予成長＋進取心＋期待新職位有哪些拓展
 

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