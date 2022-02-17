同事打聽你薪水？靠「這句話」機智回應：說實話立刻黑掉
和同事討論薪水，一向是職場禁忌。職場網紅「白髮老趙」指出，職場上有些話，不能說也不能問，比如同事的薪資。這是因為許多公司都是密薪制，目的是為了禁止比較，避免不理性的員工產生情緒，影響團隊氣氛和工作績效。但就是會有直白的同事來打聽薪水，如果不回答，好像自己領很多怕別人知道，該怎麼應對？
記者黃韻文/綜合報導
2022-02-17 07:30:00
基於人性，大家都想知道和自己資歷差不多的同事，薪水領得比自己多還少，自己是有競爭力的一方，還是公司省預算下的犧牲品。投入人力資源管理20年的職場網紅白髮老趙表示，打聽同事的薪水是職場大忌，問了顯得太失禮，答了顯得太單純。如果遇到同事硬要問，回覆萬用公式：「自嘲＋模糊回答」。
白髮老趙說：「你一定要學會避重就輕。」可以自嘲自己的薪資不如對方高，讓對方以為自己是有優勢的一方。例如：「我每個月沒多少錢，繳完信用卡、房租水電就快沒了，根本剩沒多少錢吃飯，薪水一定沒你高。」如此一來，既避免掉正面回答，也緩解不願意透露的尷尬。這樣回答的關鍵在於，「沒有人喜歡身邊的人比他強」。
如何應付同事的打探，網友們也有不同意見，「我就是財務，一堆人問我薪水，我都說：別問，反正比你們低。實際上是差不多，或者比對方高。」其他人也分享自身經驗，會立刻反問對方：「我肯定沒你高，你多少？」若對方願意講，就會回覆自己薪水也差不多，若對方也不肯講，就會用「你不說我也不說」開玩笑帶過。有些人則直球對決，一句話「公司禁止討論薪水」結束話題。