俄有意承認烏克蘭東部地區獨立！美國國務卿：違反國際法
烏克蘭危機因俄國宣稱已撤回部分軍隊，看似有所緩解，但歐美普遍對撤軍一說仍抱持疑慮，擔心這是否只是俄方的表面說詞。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）16日表示，沒有看到俄國撤軍的證據，而且莫斯科一直在將精銳部隊轉移至更接近邊境的地區；同時，布林肯也警告，俄國不應承認烏克蘭東部地區獨立，因為這將違反國際法。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2022-02-17 06:54:32｜2022-02-17 07:33:56
綜合外媒報導，俄國國會下議院（杜馬）15日表決通過，要求總統蒲亭（Vladimir Putin），承認烏東分離主義者自行宣布建立的頓涅茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）和盧干斯克人民共和國（Luhansk People's Republic）為獨立國家，相關文件將立即呈交總統。
自2014年克里米亞危機後，親俄分離主義者與政府軍的衝突，已在前述地區奪走成千上萬條人命，如若俄國再同意承認烏東2區獨立，可能進一步引發局勢緊張。
據悉，歐洲聯盟（EU）已為此向莫斯科提出抗議，美國國務卿布林肯則批評實行此舉將違反國際法，美國與盟邦將迅速作出回應。
布林肯在聲明中表示，若克里姆林宮批准該項決議，等於全盤否定在明斯克協議下所做的承諾，也是進一步破壞烏克蘭的主權與領土完整，不但嚴重違反國際法，也會讓人更加懷疑俄國是否真的有誠意，以外交努力來和平解決危機。
所謂的《明斯克協議》與《新明斯克協議》是以白俄羅斯首都命名、於2014年2015年間，在法德斡旋下達成的停火以及和平協議。根據協議內容，烏東親俄分離地區主權屬於烏克蘭，但享有廣泛自治權，不過俄國認為烏克蘭並沒有落實這些地區的自治。
克里姆林宮發言人就此則表示，杜馬的決議反映了俄羅斯人民意願，可政府尚未做出決定。烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）則警告，如果頓涅茨克和盧干斯克被承認為獨立國家，意味著俄羅斯在事實上和法律上退出《明斯克協議》。