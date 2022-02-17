北部民眾至台東確診！足跡曝 桂田飯店及天野餐廳今停業
台東縣衛生局今（17）日凌晨證實，接獲一位北部民眾告知其為外縣市確診個案（案19816）的接觸者，安排防疫專車至醫院進行PCR採檢後，為陽性確診。台東縣衛生局公佈了該確診個案的足跡，而天野餐廳、桂田飯店今日將會停業，進行清消。
編輯中心/綜合報導
2022-02-17 07:11:57
台東縣衛生局表示，該北部民眾搭乘飛機約11點抵達到台東，隨後搭乘計程車至桂田飯店，短暫停留後再搭計程車到天野餐廳獨自用餐，因有感頭暈不舒服，所以獨自用餐，用餐完畢再搭乘計程車回桂田後，接獲北市衛生局通知須居家隔離，即電洽台東縣衛生局，後續由防疫專家送往醫院進行PCR採檢後確診。
衛生局指出，確診個案曾前往的天野餐廳、桂田飯店已進行清潔消毒，今日將會停業一日，相關人員也將針對周邊環境進行清消。
台東縣政府表示，已初步匡列8位密切接觸者進行居家隔離，提醒民眾如有重疊足跡者，請進行自我健康監測。進一步的詳細疫情狀況，將由指揮中心在記者會上公布。（編輯：倪浩軒）
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