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北部民眾至台東確診！足跡曝　桂田飯店及天野餐廳今停業

▲台東傳出有確診者足跡，桂田飯店與天野餐廳今（17）日將停業進行清消。（圖／翻攝自台東桂田喜來登酒店臉書）
▲台東傳出有確診者足跡，桂田飯店與天野餐廳今（17）日將停業進行清消。（圖／翻攝自台東桂田喜來登酒店臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-02-17 07:11:57

台東縣衛生局今（17）日凌晨證實，接獲一位北部民眾告知其為外縣市確診個案（案19816）的接觸者，安排防疫專車至醫院進行PCR採檢後，為陽性確診。台東縣衛生局公佈了該確診個案的足跡，而天野餐廳、桂田飯店今日將會停業，進行清消。

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台東縣衛生局表示，該北部民眾搭乘飛機約11點抵達到台東，隨後搭乘計程車至桂田飯店，短暫停留後再搭計程車到天野餐廳獨自用餐，因有感頭暈不舒服，所以獨自用餐，用餐完畢再搭乘計程車回桂田後，接獲北市衛生局通知須居家隔離，即電洽台東縣衛生局，後續由防疫專家送往醫院進行PCR採檢後確診。

衛生局指出，確診個案曾前往的天野餐廳、桂田飯店已進行清潔消毒，今日將會停業一日，相關人員也將針對周邊環境進行清消。

台東縣政府表示，已初步匡列8位密切接觸者進行居家隔離，提醒民眾如有重疊足跡者，請進行自我健康監測。進一步的詳細疫情狀況，將由指揮中心在記者會上公布。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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