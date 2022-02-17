巴戈、賈伯斯、傅達仁因胰臟癌逝！名醫一招揪出「癌王」
知名藝人巴戈昨（16）日晚間因胰臟癌病逝，享壽67歲，包括蘋果電腦創辦人賈伯斯、知名男高音帕華洛帝、台灣知名體育主播傅達仁、名嘴劉駿耀以及國民黨新北市議員唐慧琳等國內外知名人士，都因胰臟癌奪走寶貴生命。由於胰臟癌惡性度大、死亡率高，患者平均僅能存活3到6個月，因此又被稱為「癌王」。馬偕紀念醫院胃腸肝膽科主治醫師章振旺提醒，若出現胃口變差、體重減輕、腹脹，或是背痛、黃疸等5大症狀，就有可能是前兆，要及早就醫檢查。
記者張勵德/綜合報導
2022-02-17 07:36:47｜2022-02-17 07:36:53
胰臟位於上腹部及左上腹後腹腔內，是一個長形且扁平的腺體，可分成三部份，它包括頭部、體部及尾部，主要功能是分泌胰液幫助消化，以及分泌胰島素調節與人體血糖。胰臟癌早期幾乎沒有症狀，直到腫瘤長大到某種情況下才會出現背痛或腹痛，正因沒有太多症狀，很多患者發現時已經是中晚期，更可怕的是，胰臟癌惡性度相當高，根據統計大約9成以上的患者無法用手術根治，整體來說5年以上存活率低於5%，而且中晚期的患者，6成有嚴重疼痛問題。根據國健署統計，胰臟癌雖然不在國人十大癌症排行榜上，但在十大癌症死亡統計中，胰臟癌擠上第七名，可見胰臟癌真的非常凶惡。
章振旺提醒，胰臟癌的病人初期經常只是輕微的腹脹、體重減輕，並不容易發覺。因為胰臟是後腹腔器官，有些患者進行一般腹部超音波檢查，會因為受到胃腸氣及當時身體情況影響，而不容易發現腫瘤，通常要更進一步檢查，像是電腦斷層掃描才能找出病灶。
敏盛綜合醫院副院長江坤俊指出，治療胰臟癌相當困難，雖然靠手術最有效，但有7到8成患者到中晚期才確診，已不太能進行手術，只能透過傳統的放射性治療，但是預後狀況都不理想。
江坤俊提醒，有一種方式可以簡易分辨是否有胰臟癌的可能性，如果只是一般肚子痛，平躺會比較舒服，往前彎腰腹部比較痛，因為壓力在肚子前面；但是如果是胰臟癌，因為是後腹腔產生的問題，反而平躺比較不舒服。過去曾有病人覺得自己只是筋骨不舒服，到處去按摩、喬身體，直到體重明顯下滑才驚覺不對勁去就醫，但已經是胰臟癌晚期。
中研院基因體研究中心與台大醫院、中國醫藥大學的研究團隊，在2019年發表論文，首度直接證實胰臟癌是糖害所致。肥胖、糖尿病、年紀大、抽菸等都是胰臟癌的高危險群。因此提醒民眾勁量不要抽菸、喝酒，做好體重管理，若有家族病史應該定期檢查。