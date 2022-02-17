三重宮廟糾紛！男連開11槍尋仇 躲摩鐵拒捕舉槍自戕身亡
新北市三重區永福街某間宮廟，昨（16）晚遭到一位男子持槍連開11槍，尋仇警告的意味濃厚。警方接獲報案後循線找人，在今日凌晨於新莊區一家汽車旅館找到開槍男子，正準備攻堅逮人時，男子舉槍自戕，送醫急救後仍不治身亡。整起案情仍待進一步調查釐清。
編輯中心/綜合報導
2022-02-17 07:45:54
據了解，昨晚9點多，48歲的陳姓男子開車到三重區永福街某間宮廟，在門口朝大門連開11槍，隨後開車逃逸。警方接獲報案後趕到現場，調閱周遭監視器循線搜尋陳男行蹤。
警方藉著監視器畫面找出陳男躲藏在新莊區後港一路的一家汽車旅館內，警方在外部署埋伏準備攻堅。這時陳男正好走出摩鐵外，警方於是對空鳴槍喝令其投降，結果陳男舉槍朝自己頭部自轟，送醫後不治。
警方在現場查獲原本計畫要來接應陳男的一對男女，將其逮回偵訊。至於陳男與宮廟間究竟有何糾紛，整起案情的經過仍待進一步調查釐清。（編輯：倪浩軒）
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