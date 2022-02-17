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巴戈癌逝享壽67歲　曾任金鐘評審「這番話」槓上吳宗憲

▲巴戈昨（16）日晚間傳出癌逝，過去曾擔任金鐘評審槓上吳宗憲（右）。（圖 / 向娃、吳宗憲臉書）
▲巴戈昨（16）日晚間傳出癌逝，過去曾擔任金鐘評審槓上吳宗憲（右）。（圖 / 向娃、吳宗憲臉書）

娛樂中心/綜合報導

2022-02-17 07:56:12

資深藝人巴戈於昨（16）日晚間傳出病逝消息，享壽67歲。出道近60年的他，留下許多經典作品，近年鮮少出現螢光幕前的他，2016年擔任金鐘獎評審時，一番犀利言論公開點評《綜藝玩很大》，直接槓上吳宗憲。

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▲巴戈2019年和明星好友齊聚慶生。（圖／翻攝向娃FB）
▲巴戈癌逝，享壽67歲。（圖／翻攝向娃FB）
由吳宗憲主持的節目《綜藝大熱門》和《綜藝玩很大》在2016年報名金鐘獎都未能入圍，呼聲高的兩大帶狀節目在金鐘未能獲得肯定，引起網友不滿，做為評審的巴戈，當年就公開表示「有很多節目認為自己應該要入圍，應該要得獎，問題是我們要求的是節目要創新，要有真、善、美！」更直言，「以《綜藝玩很大》為例，你有真，但是你有『美』嗎？今年一看各個節目，綜藝節目還是沒有創新，反而是行腳節目越來越好看，怎麼會這樣？」一席話槓上吳宗憲。

▲黃鴻升（右）2018年加入KID（左）、吳宗憲主持的《綜藝玩很大》。（資料圖／三立提供）
▲由吳宗憲主持的《綜藝玩很大》收視率一直都不錯。（資料圖／三立提供）
巴戈8歲以童星出道，參與不少電影演出，1986、1987年與鄒美儀曾主持華視綜藝節目《雙星報喜》，兩度榮獲電視金鐘獎最佳綜藝節目主持人獎，1991年與方芳芳搭檔主持《就在今夜》，第三度拿下最佳電視綜藝節目主持人獎。如今巴戈罹患胰臟癌病逝，留給影迷無限感慨。（編輯：薛羽彤）

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